Индонезия согласилась на открытие российского консульства на Бали

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Индонезия согласилась на открытие российского консульства на курортном острове Бали. Об этом сообщили в российском консульстве, передает РИА Новости.
«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», — заявили в дипмиссии.
При этом уточняется, что в настоящее время согласовываются технические детали. Напомним, в настоящее время на Бали работает только почетное консульство России.
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