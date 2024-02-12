В Индонезии футболист умер после удара молнии во время матча

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Футболист Септиан Рахарджа скончался после того, как получил удар молнии во время матча в городе Бандунг на острове Западная Ява, Индонезия, сообщил портал Detik.
Глава полиции также подчеркнул, что семья футболиста отказалась от вскрытия, поскольку считает, что такая смерть является «волей божьей». Родственники также не планируют подавать в суд по поводу данного инцидента.
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Артем Кузьмин