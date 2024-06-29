Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимума с февраля 2022 года

Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимума с февраля 2022 года

РИА Новости: иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с начала СВО
29 июня 2024, 09:26
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Иностранная финансовая помощь украинскому бюджету достигла минимальных значений с февраля 2022 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины.
В текущем году помощь Киеву оказали только Европейский союз, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания. Уточняется, что их ежемесячный «взнос» снизился до 1,9 миллиарда евро.

Стоит отметить, что в прошлом месяце государства вообще не перевели Украине средства, что произошло впервые. Данные финансовые транши в бюджет Украины покрывают дефицит, что положительно влияет на выполнение государством своих функций.



Ранее сообщалось, что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине следующего транша в размере 2,2 миллиарда долларов.

Читайте также:

МВФ предупредил Запад о последствиях использования доходов с активов России

В Крыму высказались о соглашении ЕС и Украины о безопасности

МВФ одобрил выделение очередного транша Киеву
#евро
#бюджет
#япония
#испания
#дефицит
#ес
#запад
#британия
#украина
Трамп рассказал о будущих отношениях США с Россией и Китаем
Трамп: при «разумном президенте» Россия, Китай и КНДР не будут врагами для США
29 июня 2024, 08:41

Фото: сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять «разумный президент». Об этом сообщает Bloomberg.
Бывший президент выразил уверенность в том, что при его администрации Штаты пользовались уважением других государств и «не имели никаких проблем». По словам Трампа, худшие враги Вашингтона находятся не за пределами, а внутри страны.

Ранее в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена было невыразительным и бессвязным, что вызывало «агрессивную панику» у демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

Читайте также:

США захотели продолжить патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА

Байден после дебатов с Трампом заявил, что трудно спорить с лжецом

Стало известно о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом
#выборы
#сша
#президент
#море
#страны
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США захотели продолжить патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА
Пентагон: дроны и самолеты США продолжат летать над Черным морем
29 июня 2024, 08:07

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. Об этом Сингх сообщила на брифинге, передает РИА Новости.
По ее словам, США продолжат «летать, плавать и действовать в международных пространствах, где это разрешено законом». Сингх заключила, что осведомлена о позиции Минобороны России, однако не может их прокомментировать.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с беспилотниками. За последнее время, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также:

Белоусов поручил принять меры из-за американского Global Hawk у Черного моря

Минобороны России: над Черным морем возросла интенсивность полетов БПЛА США

Над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА ВСУ
#сша
#бпла
#министр
#меры
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден прокомментировал свое выступление на дебатах с Трампом
29 июня 2024, 06:42

kremlin

Президент США Джо Байден прокомментировал свое выступление на дебатах со своим политическим соперником Дональдом Трампом на президентских выборах и признал, что оно не прошло успешным образом, информирует NBC.
«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю – я знаю, как говорить правду!» – объявил американский лидер.

По словам главы Белого Дома, если тебя сбивают с ног, необходимо вставать и двигаться вперед.

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Напомним, что выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден, в свою очередь, ни разу.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Британские министры призвали американских демократов к срочной смене Байдена

Трамп признал возможность России занять всю Украину

В США высказались о положении Байдена в Белом доме
#джозеф байден
#выборы
#дональд трамп
#сша
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британские министры призвали американских демократов к срочной смене Байдена
29 июня 2024, 06:21

Фото: сайт Белого дома США

Ряд британских министров призвал Демократическую партию США срочно сменить нынешнего кандидата на пост главы государства Джо Байдена в рамках президентских выборах, передает газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что большинство обращений поступило от министров-консерваторов. Они советуют заменить Байдена молодым кандидатом, который сможет победить бывшего президента США Дональда Трампа.

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Трамп признал возможность России занять всю Украину

Иностранные дипломаты выразили обеспокоенность выступлением Байдена на дебатах

В США высказались о положении Байдена в Белом доме
#дональд трамп
#великобритания
#сша
#президент
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВФ предупредил Запад о последствиях использования доходов с активов России
МВФ: решение использовать доходы с активов России угрожает валютной системе
29 июня 2024, 05:14

Фото: istock/Coprid

Решение европейских властей использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Киеву продолжает угрожать функционированию международной валютной системы из-за отсутствия правовой базы, предупредил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей, сообщает РИА Новости.
28 июня глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на саммите Европейского Союза не было достигнуто соглашение о мерах по выделению Украине кредита в размере 500 миллиардов евро за счет использования доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США заявило, что решение использовать только прибыль от российских активов не означает, что они не будут конфискованы в будущем.

Читайте также:

Две страны попросили Евросоюз не изымать российские активы

В G7 закрыли для обсуждения тему полной конфискации активов РФ

В Евросоюзе опасаются обратного эффекта от конфискации российских активов
#активы
#россия
#доходы
#деньги
#евросоюз
#мвф
#украина
#саммит
#шарль мишель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На выборах президента в Иране стали известны два лидера
Реформатор Пезешкиан и консерватор Джалили лидируют на выборах президента Ирана
29 июня 2024, 05:00

Фото: iStock/bizoo_n

На досрочных президентских выборах в Иране лидируют реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили, следует из расчетов, предоставленных агентством Tasnim и телеканалом IRIB.
69-летний Пезешкян получил более 973 тысяч голосов, а 58-летний Джалили проголосовали более 963 тысячи людей. Спикер ассамблеи Мохаммад Багер Галибаф с большим отрывом от лидеров набрал 341 тысячу голосов. Около 16 тысяч избирателей поддержали представителя духовенства Мостафу Пурмохаммади.

Досрочные президентские выборы начались 28 июня в 08:00 по местному времени. Избирательные участки были закрыты в ночь на 29 по московскому времени.

Читайте также:

Парламент Ирана предложил внести армию и силовиков Канады в список террористов

Израиль заявил об отказе от украинской помощи по беспилотникам

Канада призвала своих граждан покинуть Иран
#выборы
#президент
#иран
#избиратели
#кандидаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму высказались о соглашении ЕС и Украины о безопасности
Постпред Крыма Мурадов: соглашение ЕС и Украины о безопасности ядовитое
29 июня 2024, 04:43

Фото: istockphoto/artJazz

Постоянный представитель от Республики Крым при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов оценили соглашение Европейского союза (ЕС) и Украины о безопасности, сообщает РИА Новости.
По его словам, документы «ядовит», поскольку он рассчитан на «порабощение» украинского народа и полное разрумение отношений с Россией.

«Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией», – отметил политик.

Ранее ЕС сообщил о поддержке только проевропейской Украинв в рамках двустороннего соглашения о безопасности. Как следует из документа, Украина обязана поддерживать ценности Евросоюза.

Читайте также:

Украина подписала соглашения по безопасности с Литвой, Эстонией и ЕС

Блинкен сообщил, что соглашение по безопасности с Украиной заключат на 10 лет

Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности
#украина
#ес
#евросоюз
#европа
#соглашения
#безопасность
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп признал возможность России занять всю Украину
Трамп: Россия в период правления Байдена заберет всю Украину
29 июня 2024, 03:45

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия может взять под контроль всю территорию Украины, передает ТАСС.
Тем самым он повторил тезис, высказанный в ходе дебатов. Бывший президент США также подчеркнул, что при нем Россия «ничего не приобрела».

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Иностранные дипломаты выразили обеспокоенность выступлением Байдена на дебатах

В США высказались о положении Байдена в Белом доме

RS: Байден и Трамп во время дебатов не сделали конкретных заявлений по Украине
#джозеф байден
#дональд трамп
#президент
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил россиян с Днем кораблестроения
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроения
29 июня 2024, 03:39

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроения, информирует сайт Кремля.
Российский лидер охарактеризовал эту отрасль как одну из приоритетных в отечественной промышленности и экономики. По его словам, в данный момент активно строятся пассажирские, грузовые, научно-исследовательские и рыбопромысловые суда, а также производится уникальное морское оборудование для освоения морских пространств и глубин океана.

Кроме того, Путин подчеркнул, что российские атомные ледоколы играют важную роль в экономическом развитии Северного полярного круга и помогают развитию Северного морского пути.

Ранее Владимир Путин заявил на конференции по судостроению, что флот страны получит 40 новых кораблей.

Читайте также:

Путин призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев

Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США
#владимир путин
#праздник
#поздравление
#флот
#корабль
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф