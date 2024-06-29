Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимума с февраля 2022 года

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Иностранная финансовая помощь украинскому бюджету достигла минимальных значений с февраля 2022 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины.
В текущем году помощь Киеву оказали только Европейский союз, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания. Уточняется, что их ежемесячный «взнос» снизился до 1,9 миллиарда евро.
Стоит отметить, что в прошлом месяце государства вообще не перевели Украине средства, что произошло впервые. Данные финансовые транши в бюджет Украины покрывают дефицит, что положительно влияет на выполнение государством своих функций.
Ранее сообщалось, что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине следующего транша в размере 2,2 миллиарда долларов.
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Стоит отметить, что в прошлом месяце государства вообще не перевели Украине средства, что произошло впервые. Данные финансовые транши в бюджет Украины покрывают дефицит, что положительно влияет на выполнение государством своих функций.
Ранее сообщалось, что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине следующего транша в размере 2,2 миллиарда долларов.
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Екатерина Коршунова