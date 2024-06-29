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МВФ одобрил выделение очередного транша Киеву

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $2,2 млрд
29 июня 2024, 02:16
Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине следующего транша в размере 2,2 миллиарда долларов, сообщается в публикации пресс-служба фонда.
Отмечается, что это решение было принято во время четвертого обзора механизма расширенного кредитования (EFF). Средства будут использованы для поддержки экономики Украины.

«Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой», – подчеркнули в МВФ.



Ранее государственный бюджет Украины получил очередной транш безусловного финансирования в размере 1,9 миллиарда евро от Европейского Союза. В общей сложности с начала боевых действий на территории республики ЕС направил Киеву бюджетную помощь в размере около 35 миллиардов евро, что поспособствовало поддержанию макроэкономической стабильности.

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Путин поздравил россиян с Днем кораблестроения
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроения
29 июня 2024, 03:39

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроения, информирует сайт Кремля.
Российский лидер охарактеризовал эту отрасль как одну из приоритетных в отечественной промышленности и экономики. По его словам, в данный момент активно строятся пассажирские, грузовые, научно-исследовательские и рыбопромысловые суда, а также производится уникальное морское оборудование для освоения морских пространств и глубин океана.

Кроме того, Путин подчеркнул, что российские атомные ледоколы играют важную роль в экономическом развитии Северного полярного круга и помогают развитию Северного морского пути.

Ранее Владимир Путин заявил на конференции по судостроению, что флот страны получит 40 новых кораблей.

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Иностранные дипломаты выразили обеспоенность выступлением Байдена на дебатах
CNN: ряд дипломатов обеспокоен выступлением Байдена
29 июня 2024, 03:16

Фото: РИА Новости / Стрингер

Многие дипломаты из Европы и Азии шокированы и обеспокоены выступлением нынешнего президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах, передает CNN.
Отмечается, что дебаты между Байденом и Дональдом Трампом вызвали широкий резонанс.

«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», — сообщается в материале.

Один из собеседников телеканала, наблюдая за дебатами, заявил, что не может «поверить своим глазам».

Телевизионные дебаты перел выбора между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировались по CNN. Противники сошлись только относительно конфликта на Украине. СМИ отметили, что стороны провели 20 минут без взаимных оскорблений.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#сша
#украина
#сми
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В США высказались о положении Байдена в Белом доме
Кеннеди-младший: Байден не принимает участия в принятии решений в США
29 июня 2024, 03:14

kremlin

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказался о статусе американского лидера Джо Байдена в Белом доме в интервью Fox News.
По его словам, Байден не принимает участия в принятие решений в американской администрации, а правительством руководят лица, неизвестные гражданам США.

«Я думаю, что нашим правительством управляют неизвестные люди, которые дергают за ниточки, и это пугает», – подчеркнул он.

Кеннеди-младший добавил что недавние дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом стали «печальной историей для демократии».

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Отмечается, что бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки до начала дебатов.

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#дональд трамп
#джозеф байден
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#сша
#президент
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В Конгрессе США призвали к отправке Байдена в отставку
Спикер Палаты представителей Джонсон призвал к отправке Байдена в отставку
28 июня 2024, 23:10

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов своей администрации отстранить президента США Джо Байдена от должности, передает РИА Новости.
По словам чиновника, для этого необходимо воспользоваться 25-ю поправку Конституции. Она регулирует случи недееспособности главы государства.

«Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасная», – отметил спикер Палаты представителей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен победить на президентских выборах.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2014 года. Дональд Трамп и Джо Байден считаются основными кандидатами на этот пост.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#конгресс сша
#президент
#конституция
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В МИД анонсировали ответные меры на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию РФ
28 июня 2024, 22:43

Фото: сайт МИД РФ

Россия вскоре примет ответные меры на решение Евросоюза повысить пошлины на сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наши ответные шаги не заставят себя ждать», — отметила Захарова.
Евросоюз повысил ввозные пошлины на российские и белорусские зерновые, семена масличных культур, продукты их переработки, а также корма для животных.

По словам Захаровой, Москва считает эти действия нелегитимными односторонними санкциями ЕС против России.

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Политолог Клюкин: Демпартия США должна поменять Байдена на другого кандидата
28 июня 2024, 22:40

Фото: iStock / Vacclav

Если демократы хотят создать серьёзную конкуренцию на президентских выборах в США, они обязательно должны поменять Джо Байдена на другого кандидата.
Такое мнение высказал Pravda.Ru политолог Александр Клюкин.
«Какого-то успеха от Байдена ожидать нельзя. Нельзя ждать от полумёртвого человека того, что может повлиять на избирателей или заставить Дональда Трампа чувствовать себя проигравшим. У Трампа аргументы, на которые Байден не сможет ответить не потому, что он глупый, а просто из-за возраста и болезни. У него отсутствует любая память. И демократы просто издеваются над больным человеком. От Демократической партии должен баллотироваться не Байден», – сказал эксперт в беседе с Pravda.Ru.
В ночь на пятницу в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.

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Политолог Светов назвал главных кандидатов на замену Байдену
28 июня 2024, 22:21

Фото: iStock / YayaErnst

Кандидатами в президенты США от Демократической партии вместо главы Белого дома Джо Байдена могут стать вице-президент США Камала Харрис или губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.
«Харрис мало популярна. Однако давно говорят о губернаторе Калифорнии Гэвине Ньюсоме, который начал раскручиваться ещё в прошлом году. Когда в Штаты приезжал Си Цзиньпин, его встречал Ньюсом и общался с ним», — пояснил политолог в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что могут появиться и другие кандидаты, но именно эти две фигуры сейчас реальны. Эксперт не исключил, что на съездах представят нового претендента на пост главы США, но только в том случае, если Байден снимет свою кандидатуру. Однако пока неясно, готов ли к этому президент.

Ранее в США прошли первые в истории предвыборные теледебаты между действующим главой государства и экс-президентом – Джо Байденом и Дональдом Трампом. Выступление демократа оказалось настолько провальным, что однопартийцы в панике предложили сменить кандидатуру.

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#сша
#выборы
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#джозеф байден
#дональд трамп
#политика
#политолог
#кандидаты
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Минюст РФ объявил экс-вокалиста «Тараканов» Дмитрия Спирина иноагентомс
28 июня 2024, 22:15

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Минюст РФ объявил бывшего вокалиста панк-рок группы «Тараканы» Дмитрия Спирина* иностранным агентом. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.
Согласно обоснованию, Спирин* «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял ложные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и её вооружённых сил», а также давал интервью иностранным СМИ и платформам, признанным иноагентами. Уточняется, что Спирин* живёт за пределами России, создавал контент для иноагентов и распространял их сообщения.

В список также включены журналистка и бывшая ведущая «России-1» Фарида Курбангалеева, политики Дарья Хейникен и Александр Шуршев, юрист и ученый Илья Шаблинский, и политолог Константин Пахалюк.

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Армению пригласили поучаствовать в мероприятии НАТО
28 июня 2024, 21:57

Фото: iStock/irgit

Армению пригласили участвовать в саммите НАТО в Вашингтоне в партнерском формате, и Ереван принял приглашение. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
«Армения получила приглашение участвовать в партнерском формате саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях и подтвердила свое участие. На данный момент других договоренностей нет», — отметила Бадалян, добавив, что саммит приурочен к 75-летию НАТО.
Ранее стало известно, что замначальника генштаба ВС Армении Артур Ероян в штаб-квартире НАТО согласовал программу двустороннего сотрудничества в военном образовании на 2024 год, обозначив новые направления.

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