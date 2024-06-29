МВФ одобрил выделение очередного транша Киеву

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Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине следующего транша в размере 2,2 миллиарда долларов, сообщается в публикации пресс-служба фонда.
Отмечается, что это решение было принято во время четвертого обзора механизма расширенного кредитования (EFF). Средства будут использованы для поддержки экономики Украины.
Ранее государственный бюджет Украины получил очередной транш безусловного финансирования в размере 1,9 миллиарда евро от Европейского Союза. В общей сложности с начала боевых действий на территории республики ЕС направил Киеву бюджетную помощь в размере около 35 миллиардов евро, что поспособствовало поддержанию макроэкономической стабильности.
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«Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой», – подчеркнули в МВФ.
Ранее государственный бюджет Украины получил очередной транш безусловного финансирования в размере 1,9 миллиарда евро от Европейского Союза. В общей сложности с начала боевых действий на территории республики ЕС направил Киеву бюджетную помощь в размере около 35 миллиардов евро, что поспособствовало поддержанию макроэкономической стабильности.
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Александр Климов