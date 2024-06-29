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Постоянный представитель от Республики Крым при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов оценили соглашение Европейского союза (ЕС) и Украины о безопасности, сообщает РИА Новости.
По его словам, документы «ядовит», поскольку он рассчитан на «порабощение» украинского народа и полное разрумение отношений с Россией.
Ранее ЕС сообщил о поддержке только проевропейской Украинв в рамках двустороннего соглашения о безопасности. Как следует из документа, Украина обязана поддерживать ценности Евросоюза.
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«Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией», – отметил политик.
Ранее ЕС сообщил о поддержке только проевропейской Украинв в рамках двустороннего соглашения о безопасности. Как следует из документа, Украина обязана поддерживать ценности Евросоюза.
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Александр Климов