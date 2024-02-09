Интервью с Владимиром Путиным уже доступно на сайте Такера Карлсона

Фото: сайт Кремля
Интервью Такера Карлсона и Владимира Путина уже доступно на сайте журналиста, сообщают «Известия». Оно длится 2 часа 7 минут.
Основной темой беседы стал конфликт на Украине. Журналист обратился к российскому лидеру, чтобы узнать мнение президента из первых уст и показать американцам, что происходит на самом деле.
В разговоре они затронули историю отношений России и Украины, угрозы НАТО и торговлю с ЕС.
Русскоязычная версия интервью появится утром 9 февраля на сайте Кремля, как заявлял ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Читайте также:
Карлсон опубликовал первое фото из интервью с Путиным
Карлсон уже записал интервью с Путиным, запись длится два часа
Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном
В разговоре они затронули историю отношений России и Украины, угрозы НАТО и торговлю с ЕС.
Читайте также:
Карлсон опубликовал первое фото из интервью с Путиным
Карлсон уже записал интервью с Путиным, запись длится два часа
Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном
Артем Путинцев