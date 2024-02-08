Карлсон опубликовал первое фото из интервью с Путиным

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Известно, что двухчасовое интервью Такера Карлсона и Владимира Путина в версии без монтажа будет опубликовано в 2:00 по Москве как на сайте журналиста, так и в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё вчера. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.
Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.
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