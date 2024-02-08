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Карлсон опубликовал первое фото из интервью с Путиным

РИА Новости: Такер Карлсон выложил первое фото из интервью с Владимиром Путиным
08 февраля 2024, 23:04
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.




Известно, что двухчасовое интервью Такера Карлсона и Владимира Путина в версии без монтажа будет опубликовано в 2:00 по Москве как на сайте журналиста, так и в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё вчера. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.

Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.



Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.


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#владимир путин
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В Белом доме оценили способность интервью Путина повлиять на поддержку Украины
Кирби: вряд ли интервью Путина Карлсону повлияет на поддержку США Украины
08 февраля 2024, 22:38

Фото: istock / Ruma Aktar

Администрация США выразила сомнения в том, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону как-то повлияет на решение Конгресса поддерживать Украину. Такое мнение озвучил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

«Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины», — заявил Кирби, отвечая на вопрос, обеспокоены ли власти Штатов возможной дестабилизацией поддержки Киева в США.
Журналист Такер Карлсон, который прилетел на прошлой неделе в Москву, взял интервью у президента РФ Владимира Путина и заявил, что зрители увидят запись без монтажа, чтобы все могли составить личное мнение. Отмечается, что это будет первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине.

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#журналист
#мнение
#поддержка
#интервью
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«Безумие»: Илон Маск раскритиковал объемы помощи Украине
Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без должной отчетности
08 февраля 2024, 21:59

Фото: istock / Andrii Atanov

Дальнейшее финансирование Украины без надлежащей подотчетности — это безумие. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter).

«Безумие продолжать отправлять столько денег на Украину без какой-либо подотчетности и в отсутствие какой-либо конечной цели», — написал бизнесмен.
Сенат Соединенных Штатов 5 февраля представил проект, который объединяет выделение финансов на охрану американской границы, а также помощь Украине и Израилю. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 миллиардов. Из них $60,06 миллиардов сенаторы предлагают выделить Украине, $14,1 миллиардов — на помощь Израилю.

Представленный проект подвергся жесткой критике со стороны республиканцев. Как отметил экс-президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный американским сенатом.

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#финансирование
#законопроект
#илон маск
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В офисе Зеленского назвали основные причины смены главкома ВСУ
Подоляк назвал четыре причины смены главкома ВСУ с Залужного на Сырского
08 февраля 2024, 20:47

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали о четырёх причинах, которые послужили поводом для смены главкома ВСУ. Об этом сообщил советник главы офиса Михаил Подоляк.
Напомним, что в четверг, 8 февраля, Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

В первую очередь, сообщает Подоляк, появилась необходимость в пересмотре тактики, которая в прошлом году не помогла достичь ожидаемого результата.

Также украинские власти не захотели допустить стагнации на линии фронта, для чего также понадобилась модернизация со сменой главкома.

Третьей причиной стало стремление найти новые решения, которые позволят удержать и развить инициативу.

И в заключение Подоляк подчеркнул намерение властей запустить реформирование управленческих принципов армии Украины.

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#всу
#валерий залужный
#владимир зеленский
#михаил подоляк
#украина
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Генерал ВСУ Кривонос: украинцы не будут молчать после увольнения Залужного
08 февраля 2024, 20:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинское общество не промолчит после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
Он отметил, что сам Залужный, как и общество Украины не будут молчать из-за принятого Владимиром Зеленским решения. Они, по словам Кривоноса, понимают, что проблема заключается не в самом Залужном, а в политическом руководстве страны.

Генерал призвал украинского президента остановиться и прекратить разрушать существующую систему.

Кривонос убеждён, что решение Зеленского значительно дестабилизирует систуацию в ВСУ и во всей стране в целом.

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#валерий залужный
#всу
#политика
#владимир зеленский
#украина
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Захарова назвала Байдена медиумом за умение общаться с покойниками
Захарова: журналисты в США хотят разговаривать с президентом, а не с медиумом
08 февраля 2024, 20:17

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Американские журналисты желают общаться с нормальным президентом, а не с Джо Байденом, разговаривающим с покойниками. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что Байден на одном из выступлений вспомнил, что 2021 году общался в канцлером Германии Гельмутом Колем. Однако он скончался в 2017 году. На этом же мероприятии президент рассказал о якобы недавно прошедшей встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.

Комментируя эту новость от Белого дома, Захарова подчеркнула, что журналисты в США хотят общаться с лидером, а не с «медиумом».

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#мария захарова
#джозеф байден
#политика
#сша
#журналисты
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Зеленский назначил главкомом ВСУ Сырского
08 февраля 2024, 19:49

Фото: istockphoto.com/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского.
«Сегодня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. <…> Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским», — приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.

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#президент
#пост
#владимир зеленский
#всу
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Зеленский предложил главкому ВСУ Залужному «оставаться в команде»
Зеленский провёл встречу с Залужным и предложил ему «оставаться в команде»
08 февраля 2024, 19:25

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.
Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному за два года защиты Украины. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.

«Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», – добавил президент.

Ранее Зеленский официально подтвердил своё намерение уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Тогда он говорил о том, что многие сферы нуждаются в обновлении, поэтому ожидается кадровая перестановка.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#всу
#украина
#политика
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В США признались в атаке на Ил-76 ракетой Patriot
NYT: в США на условиях анонимности признали, что Ил-76 сбили из Patriot
08 февраля 2024, 19:07

Фото: istock / MikeMareen

Американские чиновники в условиях анонимности признали, что военный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными атаковал ракетный комплекс Patriot. Об этом пишет New York Times.

Авторы материалы отмечают, что происшествие со сбитым самолетом показывает, насколько опасной может быть новая тактика Вооруженных сил Украины.

«Публично [США] не комментируют причину крушения самолета, хотя официальные лица на условиях анонимности заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot являются правдой», — сказано в материале.
Помимо этого, журналисты издания отметили отсутствие критики Киева со стороны Вашингтона за использование системы Patriot для поражения воздушных судов российских войск. Вместо этого они заявили, что именно такие «инновации» Украине «придется принять» для победы в конфликте.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#ракеты
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Жителям Подмосковья рассказали, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах
08 февраля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба МИСК МО

От такой категории участников избирательного процесса, как наблюдатели, напрямую зависит легитимность выборов любого уровня. Об этом заявила зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она рассказала, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах президента России.
«С 2018 года Общественная палата Московской области является полноценным субъектом общественного контроля. И на вопрос, кто такие общественные наблюдатели, мы отвечаем, что это люди из наших муниципальных Общественных палат и представители крупнейших сетевых общественных объединений. Это, например, наша адвокатская палата, Ассоциация юристов и адвокатов Московской области. Они оказывают нам в том числе и поддержку в момент сложных экспертных ситуаций в ходе голосования. Мы должны быть всегда готовы к любой ситуации – наши эксперты, наши общественные наблюдатели», – сказала Дмитриева.
Ранее член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов сообщал, что привлечь к работе на подмосковных избирательных участках на предстоящих выборах президента России планируется около 12 тыс общественных наблюдателей.
«Мало просто хорошо технически организовать выборы. Важно, чтобы они были приняты гражданским обществом. В этом – главная роль общественного наблюдателя: чтобы он увидел сам, что выборы проходят гласно, свободно, открыто и сообщил об этом гражданскому обществу», – объяснил Леонов важность работы наблюдателей.
Существует три требования к тем, кто хочет наблюдать за проведением выборов: человеку должно быть не менее 18 лет, он должен быть гражданином России и обладать активным избирательным правом.

Для обучения наблюдателей муниципальные общественные палаты организуют семинары. Люди, изъявившие желание выступить в такой роли, должны связаться с палатой. После этого проходит тестирование, а затем общественные платы выдают назначения наблюдателям на определённые избирательные участки.


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#общественная палата московской области
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