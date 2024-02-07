Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону из-за того, что его позиция отличается от остальных западных обозревателей, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коем образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англо-саксонских СМИ», — объяснил спикер Кремля.
Ранее Песков подтвердил, что интервью Владимира Путина и Такера Карлсона действительно состоялось. По его словам, журналист опубликует материалы так скоро, как будет готов это сделать.
Читайте также:
Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону
Журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина - Newsweek
Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию
Евгения Парфентьева