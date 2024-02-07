Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад скрывает от своих граждан информацию о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту, был сбит американскими ракетами Patriot. Об этом он сказала в ходе пленарного заседания.