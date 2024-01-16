МИД Пакистана: В результате иранского удара погибли двое детей

Взрывы произошли в Харькове, сообщил мэр этого подконтрольного сейчас властям Украины города — Игорь Терехов. При этом в Сумской и Харьковской областях Украины сейчас звучат сирены воздушной тревоги. А издание «Страна.ua», в свою очередь, сообщает о взрывах в ещё одном подконтрольном сейчас украинским властям городе — Херсоне. Сейчас в Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.