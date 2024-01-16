МИД Пакистана: В результате иранского удара погибли двое детей

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Двое детей погибли, три человека пострадали в результате удара, который нанес Иран по территории Пакистана. Об этом сообщили в МИД этой страны, подчеркнув, что случившееся может иметь самые серьёзные последствия. Об этом заявили (https://apnews.com/article/iran-iraq-militant-bases-attack-05c7530d66fb05dd6f2868527003ba2d) в МИД Пакистана.
«Пакистан решительно осуждает <...> удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.В МИД вызван временный поверенный в делах Ирана, иранской стороне направлен решительный протест.
Как поясняет ТАСС, в провинции Систан и Белуджистан проживает народность белуджи, представители которой являются мусульманами-суннитами в отличие от шиитского большинства населения Ирана. Благодаря этому там действует ряд суннитских террористических группировок — таких, как «Джундалла» и «Джейш ан-Наср». Они регулярно устраивают вооруженные нападения на пограничников и мирных жителей на юго-востоке Ирана.
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Артем Путинцев