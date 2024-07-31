Иран ответит на убийство Хании спецоперациями

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Иран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями. Об этом заявила миссия страны при ООН на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что эти спецоперации будут более жёсткими и направленными на то, чтобы вызвать глубокое раскаяние у преступника.
Ранее МИД Ирана возложил ответственность за удар по резиденции Хании в Тегеране. При этом в ведомстве США назвали соучастником произошедшего.
В ночь на 31 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции Хании в Иране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента страны. Политик в этот момент находился в доме. Вместе с ним погиб один его телохранитель.
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Ранее МИД Ирана возложил ответственность за удар по резиденции Хании в Тегеране. При этом в ведомстве США назвали соучастником произошедшего.
В ночь на 31 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции Хании в Иране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента страны. Политик в этот момент находился в доме. Вместе с ним погиб один его телохранитель.
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Анастасия Чинкова