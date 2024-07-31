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Эрдоган раскрыл цель убийства главы ХАМАС Хании

Эрдоган: убийство Хании направлено на запугивание палестинцев
31 июля 2024, 16:23
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Убийство главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании направлено на запугивание рядовых граждан Палестины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х.
Политик осудил убийство Хании, подчеркнув, что произошедшее является подлым актом запугивания палестинцев.

В ночь на 31 июля израильские военные ударили по резиденции Хании в Иране. В результате этого погиб сам лидер ХАМАС и его телохранитель.



Израиль отказался брать на себя ответственность за гибель политика.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что Россия решительно осуждает убийство Хании.

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#израиль
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#убийство
#жители
Подмосковным избирателям поможет «Служба заботы»
31 июля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Подмосковным избирателям, планирующим участвовать в Едином дне голосования, помогут сотрудники «Службы заботы». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Служба заботы» – это сервис вашей территориальной избирательной комиссии. Здесь можно узнать информацию о выборах депутатов совета депутатов вашего городского округа; об адресах избирательных участков и графиках их работы; о возможности вашего активного избирательного права; о подаче заявлений на дистанционное электронное голосование и о техническом сопровождении избирателей при участии в ДЭГ», – отметили в пресс-службе.
Связаться со специалистами можно службы по телефонам территориальных избирательных комиссий городских округов, где будут проходить выборы.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#единый день голосования
#депутаты
#совет депутатов
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В Польше готовятся поставлять Украине электроэнергию
Депутат сейма Коваль: Польша готовится поставлять Украине электроэнергию
31 июля 2024, 17:24

Фото: istockphoto/macky_ch

Польша готовится поставлять Украине электроэнергию. Об этом заявил глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире радиостанции RadioZET, пишет РИА Новости.
По его словам, решение уже есть. Он отметил, что для экспорта Украине электроэнергии «будет возможность и техническая, и юридическая, и финансовая».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Украине предстоит пережить тяжелую зиму в связи с нехваткой электроэнергии. По его словам, уничтожена большая часть украинского потенциала по генерации электричества и тепла.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наемники
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ГУР Украины нанесло удар по российской авиабазе в Сирии
31 июля 2024, 17:08

Фото: istockphoto / allanswart

Агентство РБК-Украина сообщает, что, по информации источника в украинских спецслужбах, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществило атаку на российскую авиабазу в Сирии, сообщили в РИА Новости.
«По информации источника, в конце июля ГУР якобы провело спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром «Кувейрес» российской армии, расположенный к востоку от города Алеппо. Утверждается, что боевики ГУР из группировки «Химик» поразили российскую систему радиоэлектронной борьбы и другие цели с помощью беспилотников», — сообщили в издании.

28 июля колонна бойцов частной военной компании «Вагнер» и правительственных войск Мали попала в засаду повстанцев-туарегов, в результате чего несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.

29 июля группа «Вагнер» опубликовала заявление по этой ситуации. Также стало известно, что все бойцы ЧВК «Вагнер», взятые в плен туарегами во время разгрома их колонны в Мали, были выкуплены.

Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали.

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Грузия лишилась помощи от США
Блинкен: действия Грузии несовместимы с членством в НАТО и Евросоюзе
31 июля 2024, 16:49

Фото: iStock/Diy1

Власти США приостановили выделение помощи Грузии, поскольку считают действия её правительства несовместимыми с членством в НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее, в мае этого года, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Вашингтону придётся наложить персональные санкции на грузинских политиков, если принятый ими закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам.

Также он заявлял, что Вашингтон может прекратить выделение финансирования в случае, если США будут рассматриваться Грузией как государство-противник.

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#сша
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#политика
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Иран ответит на убийство Хании спецоперациями
Миссия Ирана при ООН: Тегеран ответит на убийство Хании спецоперациями
31 июля 2024, 16:26

Фото: iStock/Zeferli

Иран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями. Об этом заявила миссия страны при ООН на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что эти спецоперации будут более жёсткими и направленными на то, чтобы вызвать глубокое раскаяние у преступника.

Ранее МИД Ирана возложил ответственность за удар по резиденции Хании в Тегеране. При этом в ведомстве США назвали соучастником произошедшего.

В ночь на 31 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по резиденции Хании в Иране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента страны. Политик в этот момент находился в доме. Вместе с ним погиб один его телохранитель.

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#израиль
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#хамас
#палестина
#спецоперация
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Польша разместит механизированную бригаду у белорусской границы
31 июля 2024, 16:13

Фото: iStock/Stadtratte

Польша разместит механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Об этом польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил на встрече с военными, проходящими службу на границе.
Отмечается, что бригада будет размещена в Белостоке. На формирование дивизии уйдёт несколько лет, но по итогу она будет насчитывать около трёх тысяч военных с техникой. Решение было принято для обеспечения стабильной защиты польско-белорусской границы.

Напомним, что польские власти впервые заявили о решении разместить военных на границе в начале 2023 года. Подразделения Первой дивизии пехоты разместятся преимущественно в Подляском воеводстве, которое граничит с Белоруссией. Вооружены военные будут американскими танками Abrams, южнокорейскими машинами К-2 и К-9, беспилотными системами разведки, а также польскими самоходными гаубицами Krab.

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#польша
#белоруссия
#граница
#военные
#евросоюз
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Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС
ЦАХАЛ: Израиль не берёт на себя ответственность за гибель Хании
31 июля 2024, 15:12

Фото: iStock/e-crow

Власти Израиля не возьмут на себя ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ночь на 31 июля в результате израильского удара по резиденции Хании в Иране скончался сам лидер ХАМАС и его телохранитель. Представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за убийство лежит на Израиле и США, поскольку оно было согласовано с Вашингтоном.

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что его государство заставит пожалеть террористов, убивших палестинского политика.

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#израиль
#цахал
#хамас
#убийство
#сша
#иран
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Активист Букайн заявил о предвзятости латвийских судов к русским
31 июля 2024, 15:08

Фото: iStock/william87

Активист Станислав Букайн, бежавший в Россию из Латвии вместе с маленькой дочкой, заявил о предвзятой судебной системе Латвии по отношению к русским.
Подробнее об этом он рассказал Марии Бутиной в рамках проекта «Своих не бросаем».

«В последнее время, учитывая всю предвзятость судебной системы по отношению к русским в Латвии, а также ту ювенальную юстицию, с которой я столкнулся по поводу своей дочери, я понял, что правды в Латвии мы не добьёмся», — приводит RT слова Букайна.

До этого издание Politico сообщило о том, что ЕС не смог согласовать заявление об обеспокоенности, связанной с процедурой проведения выборов президента в Венесуэле. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, всему виной позиция Венгрии, наложившей вето на такое заявление.

Ранее стало известно, что в Псковской области готовят пункты временного размещения (ПВР) для граждан, которым грозит депортация из Латвии.

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#ес
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#латвия
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#общество
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Депутат ГД Красов пояснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
31 июля 2024, 14:29

Фото: iStock/scaliger

Первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Андрей Красов пояснил, почему отцам троих детей не стали предоставлять отсрочку от мобилизации. Трансляция с прошедшего заседания опубликована на портале Думы.
По его словам, комитет по обороне понимает желание авторов подобной инициативы обезопасить максимальное число граждан от частичной или общей мобилизаций, которые, по их мнению, имеют неблагоприятные последствия. Однако Красов подчеркнул, что вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства являются основополагающими.

Таким образом, депутат отметил, что каждый мужчина должен защищать свою семью и страну, а уже после заботиться о добыче.

«Из чего состоит "мужчина"? "Муж" и "чин". "Муж" — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем "чин" — это работник, добытчик», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Госдума не приняла проект закона об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.

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