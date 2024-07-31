Эрдоган раскрыл цель убийства главы ХАМАС Хании

Фото: сайт Кремля
Убийство главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании направлено на запугивание рядовых граждан Палестины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х.
Политик осудил убийство Хании, подчеркнув, что произошедшее является подлым актом запугивания палестинцев.
В ночь на 31 июля израильские военные ударили по резиденции Хании в Иране. В результате этого погиб сам лидер ХАМАС и его телохранитель.
Израиль отказался брать на себя ответственность за гибель политика.
Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что Россия решительно осуждает убийство Хании.
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В ночь на 31 июля израильские военные ударили по резиденции Хании в Иране. В результате этого погиб сам лидер ХАМАС и его телохранитель.
Израиль отказался брать на себя ответственность за гибель политика.
Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что Россия решительно осуждает убийство Хании.
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Анастасия Чинкова