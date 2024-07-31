Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС

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Власти Израиля не возьмут на себя ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ночь на 31 июля в результате израильского удара по резиденции Хании в Иране скончался сам лидер ХАМАС и его телохранитель. Представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за убийство лежит на Израиле и США, поскольку оно было согласовано с Вашингтоном.
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что его государство заставит пожалеть террористов, убивших палестинского политика.
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Анастасия Чинкова