Иран призвал страны БРИКС объявить ЦАХАЛ террористической организацией

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Президент Ирана Эбрахим Раиси обратился к странам БРИКС с требованием признать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) террористической организацией.
По словам Раиси, такое требование обусловлено тем, что израильские военные постоянно наносят удары по больницам, религиозным объектам, а также убивают детей, женщин, медицинских работников. Всё это можно классифицировать как акты терроризма, что требует немедленного принятия мер.
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Анастасия Чинкова