Путин: Важно не допустить расширения палестино-израильского конфликта

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Необходимо не допустить расширения палестино-израильского конфликта на другие территории, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Важно не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта и сохранить хрупкий межконфессиональный мир в регионе», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас.
Россия же с первого дня конфликта призвала стороны к переговорам, результатами которого станет создание суверенного Палестинского государства.
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Евгения Парфентьева