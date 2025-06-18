Иран просит жителей удалить WhatsApp* со своих устройств из-за угрозы шпионажа
В Иране гостелевидение попросило жителей удалить WhatsApp* со своих устройств из-за угрозы сбора данных, которые после отправляются в Израиль. Об этом сообщает «Российская газета».
В своем заявлении гостелевидение не привело никаких доказательств данного факта. На фоне этого WhatsApp* опубликовал обращение к пользователям, в котором утверждается, что приложение никак не отслеживает переписки пользователей.
«Мы не отслеживаем ваше точное местоположение, мы не ведем журналы о том, с кем все переписываются, и мы не отслеживаем личные сообщения, которые люди отправляют друг другу», — говорится в сообщении приложения.
В Иране наблюдается частое использование сервисов VPN на фоне многочисленных запретов властей. Пользователям ограничен доступ к множеству соцсетей и платформ. Так в 2022 году в стране запретили WhatsApp и Google Play в 2022 году во время антиправительственных митингов.