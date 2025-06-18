Иран просит жителей удалить WhatsApp* со своих устройств из-за угрозы шпионажа

18 июня 2025, 06:46

Фото: iStock/nantonov

В Иране гостелевидение попросило жителей удалить WhatsApp* со своих устройств из-за угрозы сбора данных, которые после отправляются в Израиль. Об этом сообщает «Российская газета».





В своем заявлении гостелевидение не привело никаких доказательств данного факта. На фоне этого WhatsApp* опубликовал обращение к пользователям, в котором утверждается, что приложение никак не отслеживает переписки пользователей.





«Мы не отслеживаем ваше точное местоположение, мы не ведем журналы о том, с кем все переписываются, и мы не отслеживаем личные сообщения, которые люди отправляют друг другу», — говорится в сообщении приложения.