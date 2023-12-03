«Искренний человек»: Медведев похвалил главу Пентагона за слова о помощи Киеву

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину, по которой осуществляется помощь Украине. Об этом российский политик написал в соцсети X.
Ранее Остин в ходе выступления на Рейгановском форуме заявил, что в настоящее время США проводят масштабную модернизацию оборонной промышленной базы. Это самое крупное обновление за последние несколько десятилетий.
Кроме того, по словам главы Пентагона, США вполовину нарастили спонсирование производства боеприпасов в стране из-за их высоких расходов на территории Украины.
В общей сложности, по данным Остина, на модернизацию оборонной промышленности будут выделены порядка 50 миллиардов долларов.
Медведев поблагодарил «искреннего человека» Остина за то, что тот раскрыл военную тайну и назвал истинную причину помощи Киеву. Она заключается не в спасении страны и её населения, не в том, чтобы ослабить Россию. Помощь осуществляется для модернизации собственной оборонной промышленности.
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Кроме того, по словам главы Пентагона, США вполовину нарастили спонсирование производства боеприпасов в стране из-за их высоких расходов на территории Украины.
Медведев поблагодарил «искреннего человека» Остина за то, что тот раскрыл военную тайну и назвал истинную причину помощи Киеву. Она заключается не в спасении страны и её населения, не в том, чтобы ослабить Россию. Помощь осуществляется для модернизации собственной оборонной промышленности.
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Анастасия Чинкова