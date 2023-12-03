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В Пентагоне считают армию США самой смертоносной силой в истории

ТАСС: Глава Пентагона Ллойд Остин назвал армию США самой смертоносной в истории
03 декабря 2023, 01:49
Фото: iStock/Serhey_Calka

Фото: iStock/Serhey_Calka

Министр обороны США Ллойд Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории человечества, сообщает ТАСС.
«Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества. И мы собираемся продолжать в том же духе», — отметил глава Пентагона, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Остин также напомнил, что в настоящий момент в американской армии служат почти 3,4 млн человек.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press признал армию России второй в мире по своей силе. А американский портал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг, в котором российская армия заняла первое место, как самая сильная в мире. В этом опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира. При этом, второе и третье место занимают Вооруженные силы США и КНР.

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В России назвали планы Израиля затопить туннели в Газе военным преступлением
Полянский назвал планы Израиля затопить туннели в Газе военным преступлением
08 декабря 2023, 23:29

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил планы Израиля по затоплению туннелей в секторе Газа, называя их военным преступлением, передает ТАСС.
Информация о таких намерениях израильских властей стала объектом острой критики со стороны дипломата, который подчеркнул, что подобные действия являются очевидным нарушением международного права.

Полянский отметил, что израильская Армия обороны уже создала инфраструктуру для проведения этой операции и ведет обсуждения с США относительно технических аспектов затопления туннелей.

Дипломат также выразил озабоченность предвзятым отношением определенных СМИ, которые приветствуют этот план как тактический шаг, не задумываясь о возможных последствиях.

Полянский подчеркнул, что загрязнение грунтовых вод соленой водой может серьезно поставить под угрозу уже хрупкие сельскохозяйственные возможности в секторе Газа.

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#полянский
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Названы самые богатые семьи в мире
Bloomberg: правящая династия ОАЭ стала богатейшей семьей в мире в 2023 году
08 декабря 2023, 23:14

Фото: iStock/darkojow

В 2023 году самой богатой семьей в мире, согласно данным Bloomberg, стала правящая династия ОАЭ — Аль Нахайян, состояние которой достигло 305 миллиардов долларов.
На втором месте списка оказалась семья основателя сети магазинов Walmart — Сэма Уолтона (259,7 миллиарда), а третье место заняла семья Эрмесов, владельцев роскошного бренда Hermes (150,9 миллиарда).

После них идут семьи, принадлежащие владельцам компаний Mars, обладающие состоянием в 141,9 миллиарда долларов. Пятерку богатейших семей мира закрывает правящая династия шейхов и эмиров в Катаре — Аль Тани (133 миллиарда). Эта семья впервые вошла в этот список.

Агентство отмечает, что у некоторых семей рост состояния стал результатом их связей с нефтяным сектором. В общей сложности 25 самых богатых семей мира за год приумножили свои богатства на 1,5 триллиона долларов, что на 43 процента превышает состояние богатейших семей в 2022 году.\

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#рост
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СМИ: кабмин Финляндии может открыть один или несколько КПП на границе с РФ
HS: кабмин Финляндии может открыть один или несколько КПП на границе с РФ
08 декабря 2023, 21:47

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Правительство Финляндии рассматривает возможность открытия одного или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией на следующей неделе. Об этом пишет Helsingin Sanomat.
Отмечается, что на данный момент решение не принято. Ожидается, что кабмин может объявить об открытии КПП 12 декабря. Сообщается, что угрозы, которая бы заставляла держать границу с РФ полностью закрытой, нет.

Ранее сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на российской-финской границе с полуночи 30 ноября до 13 декабря для граждан, которые ищут убежища. При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро.

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#перевозки
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#кабмин
#финляндия
#рф
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На месторождениях нефти в Сирии американскую базу обстреляли ракетами
08 декабря 2023, 21:23

Фото: iStock/vadimrysev

Американская база на месторождениях нефти в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом РИА Новости сообщил местный источник.
Отмечается, что базу обстреляли четырьмя ракетами. Как стало известно, ракеты упали в районе домов на месторождениях Аль-Джабса, где располагается амерканская военная база.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Европе находится 80 тысяч американских военнослужащих. По мнению американского лидера, такое количество военных необходимо для сдерживания РФ и «обеспечения безопасности союзников». В 2022 году на территории Европы находилось около 90 тысяч американских солдат.

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#сша
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Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о начале переговоров с Украиной
Шмыгаль: Киев надеется, что ЕС скоро примет решение о переговорах с Украиной
08 декабря 2023, 21:03

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что Верховная рада проголосовала за четыре закона, принятия которого требовала Еврокомиссия. Об этом Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.
Парламентарий выразил надежду на то, что на следующей неделе Европейский союз примет итоговое решение о начале переговоров о членстве Украины в организации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил Украине гарантии безопасности, включающие военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. По словам представителя Европейского союза, данный пакет является вкладом ЕС в украинскую армию. Также это подразумевает тренировку военнослужащих Украины и шанс увидеть, как Евросоюз может больше интегрировать индустрию обороны Украины в собственную.

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#сотрудничество
#евросоюз
#байден
#украина
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Стало известно, какие магазины согласились ограничить наценку на яйца
«Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса» готовы ограничить наценку на яйца
08 декабря 2023, 20:24

Фото: iStock/simpson

Несколько крупных российских сетей согласились на ограничение наценки на куриные яйца на уровне не более 5%. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.
ФАС России сделала предложение ритейлерам ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Уточняется, что данная мера является временной.

«Торговая сеть "Верный" поддержала предложение службы: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки», — уточнили в сообщении.

Также ограничить наценку на все яйца в районе 5% готов гипермаркет «Глобус», «Азбука вкуса» согласилась ограничить наценку до 10%только на яйцо куриное «Окское» категории С2. В ФАС отметили, что эти две сети впервые приняли участие в подобных мероприятиях.

Рост цен на яйца и мясо курицы в текущем году обусловлен увеличенным спросом. Исходя из этого ведомство принимает меры для стабилизации данного вопроса.

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#мясо
#фас
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#поставки
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Германия выделила новый пакет военной помощи Украине
08 декабря 2023, 20:07

Фото: iStock/alzay

Германия выделила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, грузовики, аптечки и многое другое. Об этом 8 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно сообщению, в новый пакет немецкой помощи Украине вошло более 1 750 снарядов калибра 155 мм, 70 автоматических гранатометов MGW, разведывательный беспилотник LUNA NG и еще 10 разведывательных БПЛА VECTOR с запчастями. Кроме того, правительство германии передало Киеву шесть патрульных машин, восемь грузовиков Zetros, а также 100 000 аптечек с медпрепаратами.

Ранее немецкое издание Focus сообщало, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута. Авторы статьи отмечают, что РФ не удалось ослабить ни в политической, ни в военной сферах. Сообщается, что США и Украина имели разные взгляды на ведение боевых действий: Вашингтон настаивал на нанесении одного мощного удара, в то время как Киев выступал за рассредоточение сил по всей линии боевого соприкосновения.

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#беспилотник
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#германия
#украина
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В Серпухове готовы к выборам в Совет депутатов
08 декабря 2023, 19:21

Фото: Мособлизбирком

Городской округ Серпухов готов к выборам депутатов Совета депутатов муниципалитета. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома, сотрудники аппарата которого провели выборочный объезд участковых избирательных комиссий.
«Сотрудники регионального избиркома оценили готовность муниципалитета к предстоящим двум дням голосования. Они проверили оформление информационных стендов; места работы наблюдателей на избирательных участках; наличие информационных материалов и других документов, необходимых для работы участковых избирательных комиссий», – говорится в сообщении.
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Серпухов будут проходить 9 и 10 декабря. Период выдвижения кандидатов завершился 25 октября. Всего замещению подлежат 30 мандатов. 
 
Выборы будут проходить по смешанной избирательной системе: единый избирательный округ определит 10 депутатов, а четыре пятимандатных – 20. 

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#мособлизбирком
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#городской округ серпухов
#подмосковье
#московская область
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МИД РФ призвал Гайану и Венесуэлу к мирному разрешению территориального спора
08 декабря 2023, 18:40

Фото: сайт Кремля

В России полагают, что территориальные споры между Венесуэлой и Гайаной следует разрешить в дипломатическом поле, без применения оружия. Причём решение должно устроить оба государства.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, дипломат сообщила, что Москва внимательно следит за ситуацией в Южной Америке вообще и на границе Венесуэлы и Гайаны — в частности.

Приоритетным вопросом в текущей ситуации вокруг территории Эссекибо видится снижение напряженности, а также шаги по укреплению доверия между правительствами двух южноамериканских стран, сообщила Захарова. Она подчеркнула, что разрешение спорной ситуации лежит исключительно в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и выразила надежду на мирное урегулирование всех неоднозначных вопросов завершится в добрососедском ключе.

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