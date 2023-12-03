В Пентагоне считают армию США самой смертоносной силой в истории

Фото: iStock/Serhey_Calka
Министр обороны США Ллойд Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории человечества, сообщает ТАСС.
«Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества. И мы собираемся продолжать в том же духе», — отметил глава Пентагона, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.Остин также напомнил, что в настоящий момент в американской армии служат почти 3,4 млн человек.
Читайте также:
Зеленский признал армию России второй в мире по силе
Генерал НАТО фон Зандрарт признал силу российской армии
Российскую армию признали самой сильной в мире
Артем Путинцев