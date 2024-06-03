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Сотрудники таможенных органов Польши и Литвы чинят настоящий произвол. Они блокируют на своих границах грузы, которые следуют в Россию из Италии.
Об этом в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2024 заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. По словам бизнесмена, литовские и польские таможенники проявляют настоящую дискриминацию. Например, они могут без объяснения причин просто заблокировать грузы, идущие из Италии в Россию, несмотря на то, что товары несанкционные и все документы на них в полном порядке.
При этом, отметил президент GIM Unimpresa, свои собственные грузы эти страны легко и свободно пропускают через границы. Очень странно, что Литва в настоящее время превратилась в одного из главных экспортёров вина в Россию.
При этом, заключает собеседник агентства, антироссийская риторика Вильнюса и Варшавы по-прежнему остаётся самой громкой.
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При этом, отметил президент GIM Unimpresa, свои собственные грузы эти страны легко и свободно пропускают через границы. Очень странно, что Литва в настоящее время превратилась в одного из главных экспортёров вина в Россию.
«Разве в Литве есть вино? Они что, самые умные?» — эмоционально восклицает Торрембини.
При этом, заключает собеседник агентства, антироссийская риторика Вильнюса и Варшавы по-прежнему остаётся самой громкой.
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Александр Бойцов