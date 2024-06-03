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Итальянский бизнесмен Торрембини: Польша и Литва блокируют идущие в Россию грузы

03 июня 2024, 08:10
Фото: istockphoto/Apriori1

Фото: istockphoto/Apriori1

Сотрудники таможенных органов Польши и Литвы чинят настоящий произвол. Они блокируют на своих границах грузы, которые следуют в Россию из Италии.
Об этом в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2024 заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. По словам бизнесмена, литовские и польские таможенники проявляют настоящую дискриминацию. Например, они могут без объяснения причин просто заблокировать грузы, идущие из Италии в Россию, несмотря на то, что товары несанкционные и все документы на них в полном порядке.

При этом, отметил президент GIM Unimpresa, свои собственные грузы эти страны легко и свободно пропускают через границы. Очень странно, что Литва в настоящее время превратилась в одного из главных экспортёров вина в Россию.



«Разве в Литве есть вино? Они что, самые умные?» — эмоционально восклицает Торрембини.

При этом, заключает собеседник агентства, антироссийская риторика Вильнюса и Варшавы по-прежнему остаётся самой громкой.

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#польша
Трамп назвал главной угрозой человечеству ядерное оружие, а не изменения климата
03 июня 2024, 09:54

Фото: сайт Кремля

Именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству, а вовсе не глобальное потепление. Об этом заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
В интервью телеканалу Fox News бывший глава Белого дома подчеркнул, что считает ядерный апокалипсис более серьёзной угрозой, чем изменения климата, в отличие от действующего президента США Джозефа Байдена, который назвал глобальное потепление экзистенциальной угрозой человечеству.

Трамп напомнил, что Байден относит климатические вопросы к тотальным угрозам, хотя применение ядерного оружия способно нанести всему живому такой урон, о котором «даже не нужно говорить». Ядерное оружие грозит полным уничтожением цивилизации, именно поэтому оно и является главной угрозой, заключил экс-президент.

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В Сербии коалиция вокруг правящей СПП одержала убедительную победу на выборах
03 июня 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Sasa69M

Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), известной как объединение «Александар Вучич — Сербия завтра», победила на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны. Об этом заявил премьер-министр и председатель СПП Милош Вучевич.
Глава правительства уточнил, что коалиция одержала победу на выборах везде, кроме городов Бачка-Топола, Сента и Канижа, что естественно из-за структуры населения, так как большинство там составляют национальные меньшинства, а также муниципалитета Тутин. Новое правительство Сербии планирует продолжить дружеские отношения с народом России. Парламент Сербии утвердил новый кабинет министров под предводительством Вучевича.

По прогнозам наблюдателей Центра исследований, транспарентности и ответственности, коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра», объединившаяся вокруг правящей СПП, получит 64 из 110 мандатов в парламенте, что составит 52,4%.

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#вучич
#выборы
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Гвинею
03 июня 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь начинается его рабочая поездка по странам Африки.
Этот визит руководителя российского внешнеполитического ведомства станет уже шестым за последние два года, напоминает РИА Новости. В июле 2022 года Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В январе 2023 года он отправился в Южноафриканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года побывал с визитами в Мали, Мавритании и Судане. В конце мая - начале июня прошлого года маршрут поездки министра на Чёрный континент включал в себя Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР. Последняя по времени поездка главы российского МИД в Африку состоялась в августе 2023 года. Тогда он принял участие в саммите БРИКС в ЮАР.

В самой Гвинее Сергей Лавров в последний раз был в 2013 году. Во время нынешнего визита в Конакри у него запланированы рабочие встречи с политическим руководством республики.

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Шейнбаум набирает более 57 процентов на выборах президента Мексики
На выборах главы Мексики Шейнбаум набирает 57,27%, обработано 25% бюллетеней
03 июня 2024, 08:46

Фото: iStock/diegograndi

Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента страны. Обработано 25% бюллетеней. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что по данным Национального избирательного института INE, после обработки 25 процентов бюллетеней Клаудия Шейнбаум набирает 57,27 процентов голосов. Явка составила 59,80 процентов. Помимо этого, её главный конкурент от оппозиционного альянса «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес получает 30 процентов голосов.

2 июня в Мексике прошли выборы. Помимо нового президента, граждане голосовали за 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов.

Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Додик пообещал поехать на ПМЭФ для поддержки России
Президент РС Додик примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций
03 июня 2024, 08:45

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что приедет на ПМЭФ. По его словам, он хочет поддержать РФ в условиях санкций. Об этом пишет РИА Новости.
«Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не сможем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций», — заявил Додик.

Он отметил, что собирается встретиться на полях форума с президентом РФ Владимиром Путиным и МИД Сергеем Лавровым. Республика Сербская не позволит БиГ ввести санкции в отношении России, сказал Додик.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. В этом году он пройдет с 5 по 8 июня. Его тема звучит так — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году соберутся свыше 17 тысяч участников из 136 стран. По мнению советника президента РФ Владимира Путина, секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.

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Британская разведка MI6 завербовала двух государственных чиновников из КНР
03 июня 2024, 08:09

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Служба внешней разведки Великобритании MI6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов Китая. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности (МГБ) КНР.
Шпионами были названы китайский гражданин по фамилии Ван и его супруга Чжоу, передаёт информационное агентство Reuters. Ван учился в Англии в 2015 году по программе обмена в 2015 году. Сотрудники британской разведки устраивали ужины и тайные встречи с ним. Сначала его убедили к оказанию за вознаграждение неких «консалтинговых услуг». Затем он прошёл специальную профессиональную подготовку в MI6 и был отправлен обратно в Китай.

На родине по приказу британцев он привлёк к шпионской деятельности свою жену Чжоу, которая работала в ключевом государственном учреждении. В ходе расследования было установлено, что Ван и Чжоу работали на британскую разведку. Таким образом, как отмечают в МГБ, Лондон предпринял действия, подрывающие государственную безопасность Китая.

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#шпион
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Стало известно об опасности участия Зеленского в сингапурском форуме по безопасности
03 июня 2024, 06:21

Участие президента Украины Владимира Зеленского в сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» похоже на попытки Запада втянуть страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в украинский кризис, пишет Global Times.
В публикации отмечается, что азиатским странам следует проявлять осторожность и избегать «конфронтационных ловушек», в которую попал Киев.

На встрече в Сингапуре президент Украины заявил, что Киев признает два государства: Израиль и Палестину.

Кроме того, во время встречи с журналистом в Сингапуре Зеленский выразил недовольство разрешением США атаковать только российское приграничье.

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#сша
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На Украине предложили сделать всех женщин военнобязанными с 18 лет
Комбат ВСУ Федоренко предложил сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет
03 июня 2024, 05:31

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предложил сделать женщин военнобязанными наравне с мужчинами. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Армия ТВ».
«Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, и мужчины, и женщины, с 18 лет», – отметил офицер.

Он также считает, что возраст мобилизации следует снизить до 23 лет. Командир батальона заявил, что на данный момент все украинцы должны иметь военно-бухгалтерскую специальность.

Он пояснил, что это необходимо в случае конфликта для того, чтобы каждый мог быть подготовлен, вооружен и понимать основы военной службы. Например, как накладывать жгут при ранении, как вести бой в двойках и тройках, как работает оружие и т. Д.

Ранее Федоренко заявил, что Украине не хватает для проведения людей новой волны мобилизации.

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#украина
#мобилизация
#армия
#женщины
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Немедленные удары: Украина получила разрешение США атаковать РФ вглубь территории
03 июня 2024, 05:20

Фото: iStock/aapsky

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби назвал цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) для удара американским оружием. Подробности и мнения относительно этого решения – в материале «Радио 1».

Байден понимает последствия решения позволить ВСУ наносить удары по российской территории


«Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

30 мая The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден под давлением советников и ключевых союзников разрешил Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по территории России.

2 июня газета The Washington Post заявила, что украинские власти убедили Соединенные Штаты разрешить нанесение ударов по территории России в ходе 90-минутных переговоров.

По данным издания, Украина не спешила вести переговоры до тех пор, пока конгресс не одобрит военную помощь. После продвижения России в Харьковской области Киев осознал, что ему нечего терять, после чего последовали переговоры по видеосвязи между секретарем Пентагона Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Джо Байден согласился удовлетворить запросы Киева, но потребовал, чтобы его подчиненные согласовали все пункты и организовали все надлежащим образом. Таким образом, по словам Джона Кирби, Украина получила разрешение на удары по «расположениям военных, огневым позициям, логистическим базам».

Немецкие генералы допустили использование систем ПВО Patriot для атак российской авиации


Глава специального штаба по вопросам Украины Министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил использование украинскими войсками систем ПВО Patriot американского производства в целях нанесения ударов российской авиации.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. Они могут применяться в рамках международного права», – подчеркнул военный.

Также он выразил уверенность, что украинская сторона будет соблюдать международное право. Генерал не уточнил, применялось ли оружие, поставляемое Германией, на территории России.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что ВСУ начали контрнаступительную операцию. Он отметил, что в настоящее время наблюдается первый этап, а также добавил, что разршенные Западом атаки высокоточного оружия по российской границе начали осуществляться немедленно. Таким образом, украинская армия пытается подавить контроль над группоровкой воск «Союз».

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/novie-rossiiskie-samohodki-zametili-v-zone-provedeniya-svo/">
Новые российские самоходки заметили в зоне проведения СВО
Новые российские самоходки заметили в зоне проведения СВО

Украине предрекли трудности после разрешения Запада осуществлять удары по России


Журналисты Business Insider предрекли трудности украинской армии после получения разрешения на удары вглубь территории России. По их мнению, ВСУ столкнутся с нехваткой разведданных для обнаружения целей за линией фронта.

Так, профессор политики России и Восточной Европы в Свободном университете Берлина Александр Либман обратил на внимание на структурные проблемы.

«Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она сейчас сталкивается».

Старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс обвинил в этом Вашингтон за задержку с принятием решения об использовании оружия на территории России.

В свою очередь, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди подчеркнул, что атаки поставляемыми США ракетами Storm Shadow и ATACMS недостаточны, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины.

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Новые российские самоходки заметили в зоне проведения СВО Украине предрекли трудности после разрешения Запада осуществлять удары по России Журналисты Business Insider предрекли трудности украинской армии после получения разрешения на удары вглубь территории России. По их мнению, ВСУ столкнутся с нехваткой разведданных для обнаружения целей за линией фронта.Так, профессор политики России и Восточной Европы в Свободном университете Берлина Александр Либман обратил на внимание на структурные проблемы.«Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она сейчас сталкивается».Старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс обвинил в этом Вашингтон за задержку с принятием решения об использовании оружия на территории России. В свою очередь, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди подчеркнул, что атаки поставляемыми США ракетами Storm Shadow и ATACMS недостаточны, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины.Читайте также:«Недостаточно»: Зеленский пожаловался на разрешение США бить только по приграничью«Что дальше?»: в США забили тревогу после решения Байдена по Украине«Не молниеносная скорость»: сколько Украина добивалась разрешения США бить по РФ"/>
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