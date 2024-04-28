Польша и Литва хотят разместить минные поля вдоль границы с Россией

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Польские и литовские границы с Россией нужно укрепить минные полями. Такое предложение прозвучало от экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака.
В беседе с порталом Delfi он заявил, что Литва и Польша должны начать строительство мощных минных укреплений. При этом скрывать этот факт, по его словам, не следует.
Он добавил, что в случае начала военного конфликта с одной из прибалтийских стран возведение укреплений уже может быть поздно. При этом в настоящее время угрозы полномасштабной войны в Европе нет.
Кроме того, Скшипчак предложил возвести такие же укрепления на российско-белорусской границе.
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Он добавил, что в случае начала военного конфликта с одной из прибалтийских стран возведение укреплений уже может быть поздно. При этом в настоящее время угрозы полномасштабной войны в Европе нет.
Кроме того, Скшипчак предложил возвести такие же укрепления на российско-белорусской границе.
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Анастасия Чинкова