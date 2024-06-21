Япония ввела санкции против руководства ЦИК, «Микрона» и Алроса

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Правительство Японии расширило антироссийские санкционные перечни из-за ситуации на Украине, добавив туда ряд организаций и частных лиц. Об этом проинформировал кабмин страны.
В санкционные списки добавили секретаря ЦИК России Наталью Бударину и еще 5 членов Центризбиркома.
Санкции, которые предусматривают заморозку активов в случае их обнаружения, коснуться главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, главного конструктора компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртича Окрояна и генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова.
В перечень также внесли Авиационный комплекс имени Ильюшина, АО «Туполев», НПО «Топаз», Завод имени В. А. Дегтярева, Российский федеральный ядерный центр, а также специальную экономическую зону «Алабуга», «Алросу» и концерн радиостроения «Вега».
Помимо этого, ограничения были введены против 11 компаний из Казахстана, ОАЭ, Индии, КНР, и Узбекистана за обход ограничений, введенных ранее против РФ.
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Санкции, которые предусматривают заморозку активов в случае их обнаружения, коснуться главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, главного конструктора компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртича Окрояна и генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова.
В перечень также внесли Авиационный комплекс имени Ильюшина, АО «Туполев», НПО «Топаз», Завод имени В. А. Дегтярева, Российский федеральный ядерный центр, а также специальную экономическую зону «Алабуга», «Алросу» и концерн радиостроения «Вега».
Помимо этого, ограничения были введены против 11 компаний из Казахстана, ОАЭ, Индии, КНР, и Узбекистана за обход ограничений, введенных ранее против РФ.
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Алина Юрчак