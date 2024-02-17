NYT: Израиль виновен во взрывах на иранском газопроводе

Фото: РИА Новости
Израиль, возможно, тайно атаковал два иранских газопровода в среду, 14 февраля. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега.
По мнению одного из неназванных чиновников, атака носит исключительно символический характер, поскольку Ирану не составит труда отремонтировать газопровод. В то же время ущерб гражданскому населению был относительно невелик.
Собеседник считает, что таким образом Израиль показал, что у него есть возможность нанести ущерб Ирану в случае эскалации конфликта или его распространения на ближневосточный регион.
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Александр Климов