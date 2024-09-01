Израиль извинился за убитого ХАМАС заложника из России

Автор фото: Министерство Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям и извинился за погибшего российского заложника ХАМАС Александра Лобанова. Об этом официально сообщила канцелярия премьера 1 сентября.
«Премьер-министр выразил глубокую скорбь и извинился перед Оксаной и Григорием за то, что государству Израиль не удалось вернуть покойного Александра и еще пятерых похищенных живыми», – говорится в сообщении.
В канцелярии передали, что этим утром в Иерусалим вернулся из Москвы секретарь премьер-министра генерал Роман Гофман. В Москве Гофман, по данным израильских властей, обговаривал детали инцидента с заложниками. Также обсуждали трагическую гибель Александра Лубанова и других людей.
«Я хочу сказать вам, как мне жаль и попросить прощения за то, что я не смог вернуть Сашу живым», – цитирует канцелярия разговор Нетаньяху с родителями Александра.
Премьер-министр в течение дня также будет связываться с семьями других погибших.
Накануне израильские военные ЦХАЛ нашли тела шести заложников, которые были в плену палестинского ХАМАС. Погибших обнаружили в населенного пункта Рафах. Вместе с Алексеем Лобановым также погибли: Эден Йерушалми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Ори Данино и Херша Гольдберг-Полин.
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Лия Мурадьян