Армия Израиля нанесла удар по городу Аль-Завайда в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по городу Аль-Завайда в центре сектора Газа. На данный момент известно о 15-ти погибших в результате израильской атаки.
Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на информацию местных СМИ. В городе возникли пожары, несколько домов разрушено. Спасатели продолжают разбор завалов в поисках выживших.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года количество погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших составляет более 92,4 тысячи человек.
Министерство иностранных дел РФ призвало стороны прекратить боевые действия, приводящие к гибели мирных жителей. Согласно позиции Москвы, мирное урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года количество погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших составляет более 92,4 тысячи человек.
Министерство иностранных дел РФ призвало стороны прекратить боевые действия, приводящие к гибели мирных жителей. Согласно позиции Москвы, мирное урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Александр Бойцов