«Хезболла» заявила о поражении 11 военных целей на территории Израиля

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Ливанское движение «Хезболла» сообщило об окончании первого этапа ответного удара по Израилю. В ходе атаки были успешно поражены 11 военных целей на территории еврейского государства.
Об этом сообщили в пресс-службе движения. Поясняется, что удары были нанесены по казармам и опорным пунктам, чтобы впоследствии обеспечить пролёт беспилотных летательных аппаратов к основным целям в глубине израильской территории.
Ливанские радикалы перечислили 11 объектов, по которым были нанесены удары. В их числе оказались базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Майрун, Заатун и Сахель, а также две базы на территории оккупированных Голанских высот. Кроме того, были атакованы три казармы, где размещаются военнослужащие, и несколько опорных пунктов.
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Александр Бойцов