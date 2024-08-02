Израиль ликвидировал журналиста и обвинил его в работе на ХАМАС

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Израиль объявил о ликвидации журналиста телеканала Al-Jazeera Исмаила аль-Гуля, обвинив его в работе на палестинскую организацию ХАМАС. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что военные опубликовали заявление о ликвидации человека, который помогал ХАМАС снимать и публиковать нападения на израильские войска. Имя этого человека совпадает с именем погибшего репортера телеканала. Накануне издание Al Jazeera сообщилл, что Исмаил аль-Гуль и оператор Рами ар-Рифи стали жертвами огня израильских военных в Газе.
Ранее ХАМАС опроверг официальное заявление израильских властей о ликвидации лидера боевиков организации Мухаммада ад-Дейфа. До этого ЦАХАЛ совместно с израильской разведкой ISA сообщила об уничтожении ад-Дейфа и опубликовала соответствующие кадры.
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«Армия обороны Израиля и израильское управление по безопасности ликвидировали террориста, который участвовал в нападении 7 октября и отвечал за запись и публикацию атак против сил ЦАХАЛ», – говорится в сообщении израильской армии.
Ранее ХАМАС опроверг официальное заявление израильских властей о ликвидации лидера боевиков организации Мухаммада ад-Дейфа. До этого ЦАХАЛ совместно с израильской разведкой ISA сообщила об уничтожении ад-Дейфа и опубликовала соответствующие кадры.
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Александр Климов