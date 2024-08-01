Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС

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Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с требованием не предпринимать ответных мер на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что американский госсекретарь передал послание через премьер-министра, министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани. Политик согласился выполнить просьбу Блинкена.
В своём сообщении Блинкен также обратился с аналогичным требованием к ливанскому движению «Хезболла».
В ночь на 31 июля израильские войска ударили по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В результате этого политик и его телохранитель скончались. Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство Хании.
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В своём сообщении Блинкен также обратился с аналогичным требованием к ливанскому движению «Хезболла».
В ночь на 31 июля израильские войска ударили по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В результате этого политик и его телохранитель скончались. Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство Хании.
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Анастасия Чинкова