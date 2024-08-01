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Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС

CNN: Блинкен передал Ирану послание с требованием не отвечать на убийство Хании
01 августа 2024, 14:14
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с требованием не предпринимать ответных мер на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что американский госсекретарь передал послание через премьер-министра, министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани. Политик согласился выполнить просьбу Блинкена.

В своём сообщении Блинкен также обратился с аналогичным требованием к ливанскому движению «Хезболла».



В ночь на 31 июля израильские войска ударили по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В результате этого политик и его телохранитель скончались. Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство Хании.

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#иран
#сша
#израиль
#хамас
#убийство
TAC: у РФ есть основания воспринимать НАТО стороной конфликта на Украине
01 августа 2024, 13:44

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Россия имеет все основания относиться к странам НАТО как к формальным участникам украинского конфликта, так как они передают Киеву все более мощное оружие для ведения боевых действий против РФ. Об этом пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
«У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия», — считает Бэндоу.

Он отметил, что союзникам Украины придется пойти на мирное решение конфликта, если они не хотят развязывания мировой войны. Для этого странам Запада стоит наладить диалог с Россией и определить новую структуру безопасности с учетом интересов Москвы.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что огневая поддержка НАТО с территории стран альянса Украине будет расценена как объявление войны против России.

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#сша
#партия
#поддержка
#нато
#рф
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Израиль сообщил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
Израиль сообщил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС Дейфа 13 июля
01 августа 2024, 13:32

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Дейфа в середине июля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
Отмечается, что 13 июля истребители ЦАХАЛ ударили в районе Хан-Юниса. После разведывательной оценки обстановки было установлено, что Дейф ликвидирован при обстреле.

Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где в этот момент находился Дейф и командир батальона ХАМАС в Хан-Юнисе Рафа Салмеха, о ликвидации которого сообщалось несколько недель назад.

Дейф являлся вторым лицом в руководстве ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона возложила на него ответственность за нападение 7 октября, в результате которого погибли 1200 мирных жителей, ещё 251 был взят в заложники.

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#израиль
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#хамас
#конфликт
#смерть
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Песков отказался комментировать возможный обмен заключенными между РФ и США
01 августа 2024, 13:00

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами.
31 июля сообщалось, что в ближайшее время должен состояться масштабный обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, США и Германией. Под обмен должны попасть россияне Артём и Анна Дульцевы, проживавшие в Словении с аргентинскими паспортами и осуждённые властями европейской страны за шпионаж.

«Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — ответил Песков на вопрос журналистов по возможному обмену заключенных.

При этом ведущий телеканала Fox News заявил, что журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима, вернётся в США в четверг, 1 августа, в рамках обмена заключёнными.

Также стало известно, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.

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#сша
#журналист
#мать
#данные
#страны
#россияне
#песков
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Матвиенко не исключила формирования федерального округа с новыми регионами
Матвиенко: появление нового федерального округа не исключено, но не сегодня
01 августа 2024, 12:59

Фото: сайт Кремля

Появление нового федерального округа, в состав которого войдут новые регионы России, не исключено, «но не сегодня». Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Она подчеркнула, что формирование нового округа позволит добиться более эффективного государственного управления. Однако в настоящее время перед властями стоит задача добиться целей СВО, успешно завершить её и думать о последующих шагах.

Однако Матвиенко подчеркнула, что власти уделяют много внимания новым регионам, вне зависимости от того, входят они в состав округа или пока чистятся отдельными областями и республиками.

В настоящее время там ведётся активное строительство социальных объектов, жилых домов, дорог. Жизнь там «кипит ключом», поскольку власти заинтересованы в восстановлении этих регионов.

Матвиенко призвала подождать, после чего уже можно будет вновь возобновить принятие решения об объединении регионов в одном округе.

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#валентина матвиенко
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#днр
#лнр
#херсонская область
#запорожская область
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Матвиенко: Россия не знает, в чем заключается мирный план Трампа по Украине
01 августа 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

Россия ознакомлена с деталями мирного плана Дональда Трампа по Украине и не готова его оценить, однако хотела бы его услышать. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках пресс-конференции по итогам работы весенней сессии СФ 2024 года.
«Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные, но мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа», — пояснила Матвиенко.

По ее словам, о деталях плана Трампа о мирном урегулировании конфликта на Украине российской стороне не известно. Однако представители РФ готовы его изучить и оценить.

Ранее Трамп заявлял о готовности начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине в случае победы на выборах.

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#сша
#конфликт
#план
#матвиенко
#рф
#трамп
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В Кремле рассказали, уйдёт ли Путин в отпуск
Песков: у Путина в августе нет окон для отпуска
01 августа 2024, 12:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в августе имеет довольно рутинный рабочий график, поэтому окон для возможного отпуска не просматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что у президента в этом месяце напряжённый рабочий график. Те дела главы государства, которые становятся публичными – это «лишь верхушка айсберга», а основная работа ведётся ежедневно и без выходных.

Такой график связан с тем, что Путин является не только президентом, но и верховным главнокомандующим. Также в его обязанности входит взаимодействие с правительством для обсуждения экономических вопросов.

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#владимир путин
#дмитрий песков
#кремль
#политика
#отпуск
#россия
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Власти Молдавии объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата
01 августа 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата. Поводом для этого послужил скандал с обвинениями в шпионаже.
Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщило министерство внутренних дел Молдавии. В сообщении указано, что в четверг, 1 августа, посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел в связи с обысками в парламенте страны и обвинениями задержанных в государственной измене.

В МИД российскому дипломату была вручена нота ведомства о признании сотрудника посольства РФ в Кишинёве персоной нон грата. Уточняется, что молдавский МИД получил сведения о ведении российским дипломатом на территории республики деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. В связи с этим сотруднику дипломатического представительства России надлежит покинуть территорию Молдавии.

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#мид
#молдова
#страны
#посол
#сво
#рф
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В дом экс-депутата Пономарева* в Киевской области влетел дрон
01 августа 2024, 11:42

Фото: istockphoto / rancho_runner

Ночью беспилотный аппарат атаковал дом в Киевской области. В результате этого супруги получили ранения и были госпитализированы, сообщили в РБК.
Как уточняет УНИАН, дом, который атаковал дрон, принадлежал бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву*.

В своих социальных сетях бывший депутат подтвердил, что его дом подвергся атаке.

«Сегодня, похоже, у меня второй день рождения. Это уже пятая попытка нападения на меня, и эта была самой нестандартной и наиболее успешной. Против неё было трудно защититься», — написал он.

С 2007-го по 2016-й Пономарев* был депутатом Госдумы, но его лишили мандата за прогулы. В 2014-м он единственный не поддержал присоединение Крыма к России и уехал из страны. В 2019-м получил украинское гражданство.

С начала спецоперации он призывает к ужесточению антироссийских санкций и нанесению ударов по России. В России на него заведено уголовное дело о распространении фейков об армии, а также о деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в РФ.

В июне на съезде «Конгресса» в Варшаве Пономарев* назвал законными целями чиновников, бизнесменов, которые производят оружие, и военных.

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* — признан иноагентом на территории РФ
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#иноагенты
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Матвиенко исключила территориальные уступки Киеву в Донбассе и Новороссии
01 августа 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Украина не получит никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии. Конституция Российской Федерации запрещает отторжение частей страны.
Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, новые воссоединённые регионы — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — являются неотъемлемыми частями страны, что закреплено в основном законе, а Конституция запрещает отторжение каких-либо территорий государства.

На пресс-конференции по итогам весенней сессии верхней палаты российского парламента спикер Совета Федерации подчеркнула необходимость того, чтобы все услышали и поняли: никаких территориальных уступок Киеву не будет.

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#валентина матвиенко
#страны
#конституция
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