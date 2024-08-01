Израиль сообщил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС

Фото: iStock/e-crow
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Дейфа в середине июля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
Отмечается, что 13 июля истребители ЦАХАЛ ударили в районе Хан-Юниса. После разведывательной оценки обстановки было установлено, что Дейф ликвидирован при обстреле.
Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где в этот момент находился Дейф и командир батальона ХАМАС в Хан-Юнисе Рафа Салмеха, о ликвидации которого сообщалось несколько недель назад.
Дейф являлся вторым лицом в руководстве ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона возложила на него ответственность за нападение 7 октября, в результате которого погибли 1200 мирных жителей, ещё 251 был взят в заложники.
Читайте также:
Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС
NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи приказал ударить по Израилю за смерть Хании
Харрис призвала Нетаньяху как можно быстрее заключить сделку с ХАМАС
Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где в этот момент находился Дейф и командир батальона ХАМАС в Хан-Юнисе Рафа Салмеха, о ликвидации которого сообщалось несколько недель назад.
Дейф являлся вторым лицом в руководстве ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона возложила на него ответственность за нападение 7 октября, в результате которого погибли 1200 мирных жителей, ещё 251 был взят в заложники.
Читайте также:
Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС
NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи приказал ударить по Израилю за смерть Хании
Харрис призвала Нетаньяху как можно быстрее заключить сделку с ХАМАС
Анастасия Чинкова