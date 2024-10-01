Израиль начал наземную операцию в Ливане: подробности

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Израильская армия начала ограниченную наземную операцию в приграничных районах на юге Ливана, направленную против объектов шиитской организации «Хезболлах».
Целями рейдов стали террористические объекты и инфраструктура «Хезболлах», которые, по данным израильской разведки, представляют непосредственную угрозу для населённых пунктов на севере Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, уточнив, что операция основана на точных разведданных.
Операция проводится в соответствии с планами Генштаба и Северного командования, к которым армия готовилась последние месяцы. В поддержку наземных сил задействованы ВВС и артиллерия Израиля, наносящие точные удары по военным целям в этом районе.
Операция «Стрелы севера», начатая 23 сентября, продолжается параллельно с другими боевыми действиями в Газе. Израильские военные подчёркивают, что все действия направлены на защиту граждан и возвращение жителей северного Израиля в свои дома.
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Операция проводится в соответствии с планами Генштаба и Северного командования, к которым армия готовилась последние месяцы. В поддержку наземных сил задействованы ВВС и артиллерия Израиля, наносящие точные удары по военным целям в этом районе.
Операция «Стрелы севера», начатая 23 сентября, продолжается параллельно с другими боевыми действиями в Газе. Израильские военные подчёркивают, что все действия направлены на защиту граждан и возвращение жителей северного Израиля в свои дома.
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Елена Перлова