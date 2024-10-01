Израильские истребители нанесли удары по Ливану

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Израильские ВВС начали удары по южной окраине столицы Ливана — Бейрута, сообщает источник агентства. Сильные взрывы были слышны в районе лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенного на шоссе, ведущем к международному аэропорту имени Рафика Харири.
Обострение конфликта происходит на фоне того, что ранее танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в населённый пункт Рмейш на юге Ливана. Израиль также начал наземное наступление, обстреливая артиллерией приграничные районы Ливана.
Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряжённой, с возрастающей угрозой дальнейшей эскалации боевых действий.
Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад рассказал, что руководителем созданного несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент израильской разведки «Моссад». Отмечается, что заявление экс-лидера страны связано с ростом числа обсуждений о шпионаже после ликвидации Израилем генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.
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Обострение конфликта происходит на фоне того, что ранее танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в населённый пункт Рмейш на юге Ливана. Израиль также начал наземное наступление, обстреливая артиллерией приграничные районы Ливана.
Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряжённой, с возрастающей угрозой дальнейшей эскалации боевых действий.
Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад рассказал, что руководителем созданного несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент израильской разведки «Моссад». Отмечается, что заявление экс-лидера страны связано с ростом числа обсуждений о шпионаже после ликвидации Израилем генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.
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Елена Перлова