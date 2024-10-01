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Израильские истребители нанесли удары по Ливану

Истребители Израиля начали обстреливать южную окраину Бейрута
01 октября 2024, 00:18
Фото: istock/butenkow

Фото: istock/butenkow

Израильские ВВС начали удары по южной окраине столицы Ливана — Бейрута, сообщает источник агентства. Сильные взрывы были слышны в районе лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенного на шоссе, ведущем к международному аэропорту имени Рафика Харири.

Обострение конфликта происходит на фоне того, что ранее танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в населённый пункт Рмейш на юге Ливана. Израиль также начал наземное наступление, обстреливая артиллерией приграничные районы Ливана.



Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряжённой, с возрастающей угрозой дальнейшей эскалации боевых действий.

Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад рассказал, что руководителем созданного несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент израильской разведки «Моссад». Отмечается, что заявление экс-лидера страны связано с ростом числа обсуждений о шпионаже после ликвидации Израилем генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.

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#израиль
#взрывы
#ливан
Депутат Рады Дубинский призвал Запад заменить Зеленского из-за его недоговороспособности
30 сентября 2024, 23:53

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Западу следует осознать неспособность президента Владимира Зеленского к переговорам и задуматься о его замене.
По мнению Дубинского, западные страны ошиблись в своих оценках украинского лидера, и героизация Зеленского в СМИ только усугубила ситуацию.

«Героизация Зеленского в западных СМИ сыграла с Западом злую шутку. Они обманули сами себя, считая его договороспособным, и теперь ждут от него шагов к переговорам с Россией. Но это невозможно. Зеленский был недоговороспособен с самого начала, а сейчас он ещё больше укрепился в этом убеждении», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Дубинский отметил, что пока Запад не поймёт необходимости замены Зеленского, Украина будет продолжать терять территории и граждан.
Ранее Зеленский заявил, что "план победы" Украины уже полностью подготовлен, включая меры принуждения России к миру дипломатическим путём. Однако в
Кремле подвергли эти заявления сомнению, подчеркнув, что ни у Запада, ни у Киева нет реального плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжит специальную военную операцию до достижения всех своих целей.

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#украина
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#меры
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МИД России осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме
30 сентября 2024, 22:57

Фото: istockphoto/iDymax

МИД РФ осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме, заявив, что такие атаки нарушают международное право, а инцидент следует расследовать. Соответствующая публикация появилась на сайте министерства иностранных дел России.
«Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. Подобным акциям, нарушающим базовые нормы международного права, нет и не может быть оправданий. Российская сторона призывает к проведению тщательного расследования случившегося», — говорится в обращении.
Министерство также обратилась к руководству Судана с настоятельной рекомендацией немедленно прекратить боевые действия и начать серьезные политические переговоры, чтобы закончить «братоубийственную» войну.

В заявлении также отмечается готовность России помочь организовать контакт враждующих сторон в сотрудничестве с партнерами в этом регионе.

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#россия
#права
#мид
#переговоры
#оаэ
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Агента «Моссада» нашли в руководстве иранского отдела борьбы с Израилем
Экс-глава Ирана Ахмадинежад: отдел борьбы с Израилем возглавлял агент «Моссада»
30 сентября 2024, 22:36

Фото: iStock/Dragos Condrea

Руководителем созданного несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент израильской разведки «Моссад». Об этом рассказал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, его слова приводит издание Haberler. Отмечается, что заявление экс-лидера страны связано с ростом числа обсуждений о шпионаже после ликвидации Израилем генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.
«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а его руководитель оказался агентом «Моссада», — признался он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал редкое обращение с гражданам Ирана, заявив, что их страна будет окончательно свободна намного раньше, чем это прогнозируется. Он также добавил, что Иран будет полностью свободен намного раньше, чем думает большинство и с этого момента «все будет по-другому».

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НАТО призывает убедить Трампа продолжать поддержку Киева при переизбрании
Politico: Столтенберг призвал убедить Трампа поддерживать Киев при переизбрании
30 сентября 2024, 21:36

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Евросоюза убедить кандидата в президенты США Дональда Трампа не прекращать поддержку Украины в случае победы на выборах. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.
Отмечается, что глава Североатлантического альянса обратился к властям европейских государств с просьбой сделать всё возможное, чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Киева в случае избрания президентом по итогам выборов в ноябре.

Вместе с этим Столтенберг заявил, что крайне недоволен установленной в НАТО целью для стран-членов по трате 2% своего ВВП на оборонный сектор. Этого очень мало, по мнению генсека.

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#призыв
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Израиль объявил закрытой военной зоной три населённых пункта на границе с Ливаном
ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной район трёх населённых пунктов у границы
30 сентября 2024, 20:54

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной район трёх населённых пунктов на границе с Ливаном. Въезд на их территорию категорически запрещён, сообщили в пресс-службе армии.
Отмечается, что речь идёт о населённых пунктах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на севере Израиля. Они располагаются в приграничной зоне с Ливаном.

В результате проведения оценки ситуации районы этих населённых пунктов были объявлены закрытой военной зоной.

Ранее американский телеканал CBS сообщал, что израильские войска могут начать наземную операцию в Ливане уже в течение ближайших нескольких часов.

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#израиль
#цахал
#ливан
#граница
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Обвиняемый в покушении на Трампа не признал свою вину
30 сентября 2024, 20:32

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Обвиняемый в совершении покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Райан Уэсли Рут в суде штата Флорида отказался признавать вину в содеянном. Об этом сообщается в документах суда, содержание которых привёл телеканал CBS.
Отмечается, что Рут заявил, что не виновен по пяти пунктам, содержащихся в предъявленных ему обвинениях со стороны федеральных властей Штатов. Также он потребовал проведения суда присяжных.

В итоге в суде заявили, что обвиняемый в совершении покушения на политика отказался от официального оглашения обвинительного заключения.

Житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут совершил покушение на Трампа 15 сентября. Злоумышленник оказался ярым сторонником Украины и даже призывал американцев вступить в «Иностранный легион» ВСУ.

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#сша
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#политика
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Глава МО Израиля Галант анонсировал следующую фазу операции против «Хезболлы»
30 сентября 2024, 19:54

Фото: iStock/CatEyePerspective

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант анонсировал скорое начало следующей фазы военной операции против «Хезболлы» в Ливане. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х. По его словам, новый этап операции существенно повлияет на возможность эвакуированных жителей северного Израиля вернуться в свои дома.
«На встрече с главами советов на линии противостояния я подчеркнул — следующая фаза войны против «Хезболлы» начнется скоро, и это будет значимый фактор в достижении цели войны — возвращении жителей севера в свои дома», — написал он.
За несколько часов до публикации Галант встречался с военными на границе с Ливаном, где сообщил им, Израиль будет использовать все — «с неба, моря и земли», чтобы жители северных населенных пунктов смогли вернуться домой, а сухопутные войска «являются частью этих усилий».

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#израиль
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#ливан
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Стало известно о росте недовольства режимом Зеленского на Западной Украине
Полковник Бо: на Западной Украине растет сопротивление режиму Зеленского
30 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/Silent_GOS

На Западной Украина стремительно растёт сопротивление насильственной мобилизации и действиям властей в целом. Об этом сообщил экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что внутри Украины образовалась оппозиция. В первую очередь речь идёт о западной части страны.

Полковник убеждён, что настроение украинцев стремительно смещается в сторону прекращения боевых действий. Также в стране начали активнее ставить под сомнение обоснованность позиции киевских властей.

Также специалист в заключение отметил, что украинская армия постепенно разрушается что видно на примере дезертиров и бойцов, отказывающихся идти на фронт.

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#украина
#политика
#власть
#владимир зеленский
#оппозиция
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Аналитик Неменский объяснил, почему Зеленский не покажет «план победы»
Аналитик Неменский: «План победы» Зеленского забракован Западом
30 сентября 2024, 19:29

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский высказал мнение о том, что Владимир Зеленский не покажет «план победы», поскольку он был заблокирован Западом.
«Было бы странно обнародовать тот план, который уже забракован основными покровителями Киева, но такой отказ нужно подать под благовидным предлогом. Решили заявить, что отдельные части плана засекречены. Он также был рассчитан больше на медиаэффект, чем на практическую выгоду. Киев решил исходить из принципа: «Требую невозможного, чтобы получить возможное», но то, что ему пообещали в Вашингтоне, оказалось слишком малым», — прояснил в беседе с RT Неменский.

До этого Владимир Зеленский заявлял о том, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа новый американский лидер не станет поддерживать Украину.

«Я получил от Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Fox News слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский готовится к переговорам с Россией из-за того, что Украина больше не имеет возможности противостоять в конфликте из-за истощения запасов и непонятной политики США перед выборами нового президента.

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