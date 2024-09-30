Агента «Моссада» нашли в руководстве иранского отдела борьбы с Израилем

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант анонсировал скорое начало следующей фазы военной операции против «Хезболлы» в Ливане. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х. По его словам, новый этап операции существенно повлияет на возможность эвакуированных жителей северного Израиля вернуться в свои дома.