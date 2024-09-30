Агента «Моссада» нашли в руководстве иранского отдела борьбы с Израилем

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Руководителем созданного несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент израильской разведки «Моссад». Об этом рассказал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, его слова приводит издание Haberler. Отмечается, что заявление экс-лидера страны связано с ростом числа обсуждений о шпионаже после ликвидации Израилем генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.
«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а его руководитель оказался агентом «Моссада», — признался он.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал редкое обращение с гражданам Ирана, заявив, что их страна будет окончательно свободна намного раньше, чем это прогнозируется. Он также добавил, что Иран будет полностью свободен намного раньше, чем думает большинство и с этого момента «все будет по-другому».
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