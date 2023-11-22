Израиль ограничит прекращение огня с движением ХАМАС десятью днями

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Сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников продлится десять дней. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ израильского правительства.
«Принято решение о завершении реализации плана по освобождению похищенных израильтян в соответствии с данной программой не позднее, чем через 10 дней после осуществления освобождения первой группы [заложников]», — сказано в документе.Отмечается, что на первом этапе плана предусматривается прекращение огня в Газе на 4 дня, в течении которых должны будут освободить не меньше 50 заложников. Затем за каждые 10 пленников предусматривается продление прекращения огня на дополнительные 24 часа, указано в постановлении.
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Алина Юрчак