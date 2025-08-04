Израиль планирует полную оккупацию сектора Газа: «Решение принято»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен заручиться поддержкой кабинета министров для проведения полной оккупации сектора Газа, несмотря на возражение со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает издание Ynet.
Близкий к главе правительства чиновник заявил: «Решение принято – мы идём к полной оккупации сектора Газа».
Отмечается, что военные операции будут вестись даже в районах, где удерживаются заложники. При этом, если начальник Генштаба ЦАХАЛа не поддержит этот курс, ему придётся уйти в отставку.
В настоящий момент армия контролирует около 75% территории сектора. Согласно новому плану, оставшуюся часть района также должны занять израильские силы, что полностью переведёт анклав под контроль Израиля. Последствия такого шага для мирного населения и гуманитарных организаций пока остаются неясными.
Ранее президент США Дональд Трамп предлагал переселить жителей Газы в другие арабские страны, чтобы создать на месте анклава развитую территорию.
В то же время ЦАХАЛ выступает против полного захвата сектора. Армия предупреждает, что зачистка инфраструктуры ХАМАС может занять несколько лет и угрожать жизни заложников в случае наступления на места их содержания.
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