Израиль планирует полную оккупацию сектора Газа: «Решение принято»

04 августа 2025, 21:10

Нетаньяху заявил о намерении провести полную оккупацию сектора Газа

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен заручиться поддержкой кабинета министров для проведения полной оккупации сектора Газа, несмотря на возражение со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает издание Ynet.