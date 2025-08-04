Путин поговорил по телефону с Нетаньяху
Телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху провел президент России Владимир Путин. Об этом сообщил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 4 августа.
Ранее Песков анонсировал, что в графике главы государства есть международный разговор по телефону. Подробности беседы пока неизвестны.
Это важное событие в контексте российско-израильских отношений и ситуации на Ближнем Востоке. Регулярные телефонные переговоры между лидерами двух стран подчеркивают их стремление поддерживать диалог и сотрудничество в сложных условиях региона, говорят эксперты.
Поддержание открытого канала связи между Москвой и Тель-Авивом может способствовать более конструктивному подходу к решению существующих проблем на Ближнем Востоке.
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