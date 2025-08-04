Палестина осудила штурм Аль-Аксы как провокацию против мусульман мира

04 августа 2025, 02:11

Итамар Бен-Гвир совершил талмудические обряды в мечети Аль-Акса — Палестина

Фото: Instagram* @Agulskiy_narod

Власти Палестины осудили действия министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и группы депутатов Кнессета, ворвавшихся 3 августа в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и совершивших там талмудические обряды.





Палестинское министерство по делам вакуфов и религиозным делам заявило, что инцидент в мечети Аль-Акса 3 августа является «вопиющей провокацией против мусульман всего мира». По данным агентства WAFA, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, депутаты Кнессета и еврейские поселенцы проникли на территорию святыни под охраной израильских сил.



Ведомство подчеркнуло, что действия израильских чиновников нарушают святость исламского комплекса и исключительные религиозные права мусульман.



В заявлении говорится: «исламские святыни все чаще подвергаются ежедневным нарушениям со стороны еврейских поселенцев, действующих под защитой крайне правого израильского правительства, стремящегося установить контроль как над исламскими, так и над христианскими религиозными местами».