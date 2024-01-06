Израиль призвал дипломатов получить заявления против суда в ООН

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МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает Axios.
Дипломатам отправили телеграммы, в которых указано, что решение ООН будет иметь серьезные последствия для страны. При этом в «недвусмысленном публичном заявлении» от послов должно быть сказано, что определенное государство отвергает все обвинения против Израиля в геноциде в Газе.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны
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Екатерина Коршунова