США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС

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Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Вашингтон интересует информация о финансовых посредниках ХАМАС, занимающихся переводами организации финансовых средств и легализацией доходов, которые получены преступным путем.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме.
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Екатерина Коршунова