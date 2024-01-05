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США объявили награду за информацию о механизмах финансирования ХАМАС

Госдеп: США заплатят $10 млн за информацию о механизмах финансирования ХАМАС
05 января 2024, 18:09
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Вашингтон интересует информация о финансовых посредниках ХАМАС, занимающихся переводами организации финансовых средств и легализацией доходов, которые получены преступным путем.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Axios: В Белом доме растет напряженность между Карин Жан-Пьер и Джоном Кирби
05 января 2024, 17:53

Фото: iStock/lucky-photographer

В Белом доме отмечается рост напряжённости между двумя основными представителями администрации президента США, ответственными за взаимодействие с прессой — координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби и пресс-секретарем Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.
Собеседники из Белого дома, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали, что Кирби и Жан-Пьер публично продолжают регулярно делить подиум между собой. При этом координатор по стратегическим коммуникациям больше фокусируется на международных вопросах, а пресс-секретарь на внутренней политике.

«Однако за сценой их отношения наполнены напряженностью», — отмечают авторы.

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#отношения
#сша
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Молдавия должна погасить задолженность в $340 тыс. за членство в МПА СНГ
05 января 2024, 17:43

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавия в связи с планами по выходу из МПА СНГ обязана погасить задолженность в размере более $340 тыс. за членство в ассамблее в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина республики.
«Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа от членства Молдавии», — говорится в тексте пояснительной записки к соответствующему документу.

Отмечается, что молдавский Минфин представил проект о выплате из госбюджета на 2024 год членских взносов, а также задолженности перед международными организациями, в которых состоит страна. Согласно документу, за 2023 год членство в МПА СНГ обошлось стране в 56 миллионов леев ($341 тыс.).

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#минфин
#долги
#бюджет
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МИД ФРГ: утверждение о том, что Израиль осуществляет геноцид в Газе, неверно
05 января 2024, 17:34

Фото: iStock/e-crow

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа. Об этом Фишер сообщил в ходе пресс-конференции кабмина, комментируя иск ЮАР.
Фишер отметил, что действия Израиля «не попадают под действие конвенции». Примечательно, что ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за происходящего в Газе.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#суд
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#юар
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Соскин: Украине нужны переговоры с Россией из-за угрозы гражданской войны
05 января 2024, 17:20

Фото: iStock/ffikretow

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине может начаться гражданская война из-за тяжелой ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
По словам Соскина, если Украина не начнет мирные переговоры с РФ, тогда страну ожидает полный крах. Он также отметил, что действующая украинская власть является некомпетентной и не может проводить грамотную политику ни в одной из сфер. По словам Соскина, высказывания главкома украинских войск Валерия Залужного о необходимости мобилизации 500 тысяч человек загонят Украину в еще больший тупик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня Москва рассматривать не будет.

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#переговоры
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Telegraph: Самоуверенность Зеленского усилила раскол с Залужным
05 января 2024, 17:09

Американский журналист Саймон Шустер заявил, что раскол с главкомом ВСУ Валерием Залужным усилила самоуверенность президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — пишет он в своей публикации для Telegraph.

Шустер отметил, что Валерия Залужного рассматривали в качестве возможного политического оппонента Зеленскому. По словам главкома, президенту не обязательно разбираться в военном деле — так же, как в строительстве мостов или медицине.

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#украина
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Депутата Рады Безуглую отозвали с должности из-за критики Залужного
05 января 2024, 16:11

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко заявил, что комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Рады принял решение отозвать Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета. Об этом сообщает «Мы Украина».
Украинский парламентарий Алексей Кучеренко в ноябре прошлого года подал обращение к руководству Верховной Рады с предложением отстранить от занимаемой должности Марьяну Безуглую за критику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — цитирует телеканал слова Ивченко.

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#всу
#украина
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Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на пленных ВСУ
05 января 2024, 16:04

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данные о пленных Кадыров передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, который ранее приехал в Грозный. По информации источника, об этом предложении глава Чечни сообщил во время построения силовых подразделений республики в Грозном.

Кадыров подчеркнул, что «если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

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#сша
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Welt: Украине придётся смириться с потерей территорий
05 января 2024, 15:47

Фото: iStock/Liukov

Журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что Украине придется смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.
«Возвращение всех потерянных территорий, я считаю, было бы невозможным», — сказал он в эфире телеканала Welt.

Обозреватель добавил, что такой план изначально был обречён на провал, так как у ВСУ для его осуществления не было ни оружия, ни военных, ни возможности в целом.

«Сейчас Украине нужно мобилизовать 500 тысяч солдат. Откуда они придут?», — задался вопросом Шварцкопф.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
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Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ
Telegraph: Британия спишет два военных корабля из-за недостатка моряков
05 января 2024, 14:57

Фото: iStock/Dikuch

Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Об этом пишет Telegraph.
По информации издания, у ВМС Британии наблюдаются самые худшие среди трех подразделений показатели по набору служащих. Поясняется, что будут списаны корабли HMS Argyll и HMS Westminster, который ранее отремонтировали.

Военные корабли либо утилизируют, либо продадут союзным государствам.

Ранее сообщалось, что предназначенная для противостоянии РФ в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Причина в том, что в стране нет свободных сухих доков.

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