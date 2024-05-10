Израиль решил продолжить операцию в Рафахе

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Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции армии в Рафахе на юге сектора Газа, следует из заявления канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что такое решение было принято для оказания давления на палестинское движение ХАМАС, а также для того, чтобы способствовать освобождению израильских заложников и достижения целей военного конфликта.
Вместе с тем, в канцелярии заявили о намерении израильских властей всё-таки отправить делегацию в Каир для продолжения переговоров по ситуации в Газе. Израиль рассчитывает достичь соглашения на приемлемых для себя условиях.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении сосредоточенных ударов по объектам ХАМАС на востоке Рафаха. Утром 10 мая армия призвала местных жителей как можно быстрее эвакуироваться в гуманитарную зону.
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Вместе с тем, в канцелярии заявили о намерении израильских властей всё-таки отправить делегацию в Каир для продолжения переговоров по ситуации в Газе. Израиль рассчитывает достичь соглашения на приемлемых для себя условиях.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении сосредоточенных ударов по объектам ХАМАС на востоке Рафаха. Утром 10 мая армия призвала местных жителей как можно быстрее эвакуироваться в гуманитарную зону.
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Анастасия Чинкова