ХАМАС согласился на перемирие в Газе

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Глава политюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта о согласии с их инициативой о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.
Отмечается, что Хания провёл телефонные разговоры с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и министром разведки Египта Аббасом Камелем.
В минувшие выходные делегация ХАМАС прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении боевых действий в секторе Газа и освобождении заложников.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова защищаться до конца.
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В минувшие выходные делегация ХАМАС прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении боевых действий в секторе Газа и освобождении заложников.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова защищаться до конца.
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Анастасия Чинкова