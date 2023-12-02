Израиль совершил атаку на столицу Сирии

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.
«Израиль совершил агрессию на окрестности сирийской столицы Дамаска», — проинформировали журналисты.
Армия обороны Израиля 12 ноября заявила об атаке по объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. В ЦАХАЛ отметили, что атака была осуществлена в ответ на нападение в сторону Голанских высот.
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