ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине

Фото: iStock/e-crow
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела контртеррористическую операцию в лагере беженцев в Дженине, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.
В ходе рейда израильских военных было ликвидировано свыше десяти боевиков, а также задержано более 20 ранее разыскиваемых подозреваемых.
В пресс-службе Минобороны Израиля сообщили, что удар по террористической ячейке был нанесён с помощью беспилотника.
Кроме того, силами ЦАХАЛ был разрушен подземный тоннель, в котором находились уже готовые к использованию взрывные устройства.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Читайте также:
Байден заявил, что не видит возможности для перемирия между Израилем и Палестиной
В ХАМАС хотят воевать с Израилем постоянно
Израильская армия за сутки продвинулась к основным объектам ХАМАС в Газе
В пресс-службе Минобороны Израиля сообщили, что удар по террористической ячейке был нанесён с помощью беспилотника.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Читайте также:
Байден заявил, что не видит возможности для перемирия между Израилем и Палестиной
В ХАМАС хотят воевать с Израилем постоянно
Израильская армия за сутки продвинулась к основным объектам ХАМАС в Газе
Артем Путинцев