Базу США в Ираке атаковали с помощью заминированного беспилотника

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Военную базу США Харир на севере Ирака атаковали с помощью заминированного беспилотника. Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw, ссылаясь на анонимный источник.
«Заминированный беспилотник упал и взорвался на базе Харир в Эрбиле», — сказано в сообщении телеканала.По информации источника, после мощного взрыва в воздушной гавани загорелся топливный склад.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен завил, что КНДР передает России военную технику для проведения специальной военной операции на Украине, при этом Москва может помогать Пхеньяну с баллистическими ракетами.
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Алина Юрчак