Израиль завершил самую масштабную с начала конфликта серию атак в Тегеране

23 июня 2025, 21:36

Израиль осуществил серию атак по военным объектам в Тегеране

Фото: Istock/Rawf8

Несколько часов назад Израиль закончил самую массовую с начала конфликта на Ближнем востоке серию атак по военным целям в Тегеране. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.