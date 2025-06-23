Израиль завершил самую масштабную с начала конфликта серию атак в Тегеране
Несколько часов назад Израиль закончил самую массовую с начала конфликта на Ближнем востоке серию атак по военным целям в Тегеране. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.
По словам главы пресс-службы, ЦАХАЛ завершил самую масштабную волну атак из всех, что он осуществлял в Тегеране до сих пор. В ходе натиска Израиль сконцентрировался на ударах по штаб-квартирам аппарата внутренней безопасности иранского режима.
Следует отметить, что по заявлениям израильских военных, всего за два часа на Тегеран было сброшено более 100 снарядов. Кроме того, в результате ударов были разрушены подъездные дороги к ядерному объекту в Фордо, тегеранская тюрьма Эвин и Корпуса стражей исламской революции. Высокопоставленные иранские генералы и ученые-ядерщики были ликвидированы.
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