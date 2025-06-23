«Тотальная война»: эксперт предположил три варианта ответов Ирана на удары США
Каргин: У Ирана есть три варианта ответа на удары США
США уже вступили в конфликт Ирана и Израиля, и если американский президент Дональд Трамп посчитает необходимым, то будут и следующие атаки. Так считает эксперт по вопросам Израиля и Ближнего Востока Александр Каргин.
Он предположил три варианта, как Иран ответит на удары США.
«Первый: полноценный ответ, который вызовет тотальную войну. Тегерану на такой шаг будет сложно пойти. В настоящее время иранской военной системе приходится очень непросто», — рассказал Каргин Общественной Службе Новостей.
В качестве второго сценария развития событий эксперт предположил закрытие Ираном Ормузского пролива. Однако от этого шага пострадает Китай, а не США и Израиль.
Наиболее вероятным ответом Ирана Каргин назвал ответ через прокси-силы. В этом случае, по мнению специалиста, обмен ударами будет продолжаться еще около недели, а потом их интенсивность начнет угасать.
«С вероятностью 3% произойдет резкое обострение конфликта, и на Ближнем Востоке начнется тотальная война», — добавил эксперт.
В свою очередь эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с RT напомнил, что Иран и Россию связывают давние отношения.
«С Ираном у нас многолетнее политическое партнёрство. Я полагаю, что Иран может обратиться с определёнными просьбами политического, а может, и военно-технического характера. Детали мы узнаем позже. Наступило время вмешаться России, потому что Иран для нас — партнёр», — отметил Тарасов.
По его словам, конфликт может превратиться в вооруженное столкновение на выживание, и единственным выходом из этой ситуации являются переговоры.