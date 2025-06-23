«Тотальная война»: эксперт предположил три варианта ответов Ирана на удары США

23 июня 2025, 17:48

Каргин: У Ирана есть три варианта ответа на удары США

Фото: iStock/shellexx

США уже вступили в конфликт Ирана и Израиля, и если американский президент Дональд Трамп посчитает необходимым, то будут и следующие атаки. Так считает эксперт по вопросам Израиля и Ближнего Востока Александр Каргин.





Он предположил три варианта, как Иран ответит на удары США.





«Первый: полноценный ответ, который вызовет тотальную войну. Тегерану на такой шаг будет сложно пойти. В настоящее время иранской военной системе приходится очень непросто», — рассказал Каргин Общественной Службе Новостей.

«С вероятностью 3% произойдет резкое обострение конфликта, и на Ближнем Востоке начнется тотальная война», — добавил эксперт.

«С Ираном у нас многолетнее политическое партнёрство. Я полагаю, что Иран может обратиться с определёнными просьбами политического, а может, и военно-технического характера. Детали мы узнаем позже. Наступило время вмешаться России, потому что Иран для нас — партнёр», — отметил Тарасов.