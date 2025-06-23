Военная база США в Сирии подверглась нападению
23 июня, расположенная в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, военная база Соединённых Штатов Америки подверглась нападению. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на источники.
По предоставленной информации, целью атаки стала база ВС США в районе Касрук. Уточнений, кто совершил нападение нет, но известно о применении минометного огня. На данный момент американские военные приведены в состояние повышенной готовности, а в воздух поднялись несколько американских вертолетов. Солдаты США обыскали весь район вокруг объекта.
Следует подчеркнуть, что ранее газета The New York Times сообщила о подготовке Ирана к ударам по военным базам США в Сирии и Ираке. Отмечается, что все удостоверяющие признаки были зафиксированы американской разведкой.
Ранее сообщалось о призывах Трампа к миру после произведенных атак ВВС США на ядерные объекты Ирана.
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