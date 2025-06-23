Военная база США в Сирии подверглась нападению

23 июня 2025, 14:02

В Сирии напали на военную базу США

Фото: Istock/Duminda Cooray

23 июня, расположенная в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, военная база Соединённых Штатов Америки подверглась нападению. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на источники.