Израиль ждёт от AP, Reuters, CNN и NYT объяснений действий их фотографов

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Четыре стрингера «документировали ужасы террористов ХАМАС» после того, как те прорвались через забор на израильской границе.
ТАСС пишет, что глава Правительственной пресс-службы Израиля Ницан Чен требует объяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times из-за публикации неправительственной организацией Honest Reporting данных о причастности фотографов перечисленных СМИ к событиям 7 октября. В этот день тысячи боевиков ХАМАС совершили нападение на Израиль из сектора Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября около 3 тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Всё это сопровождалось массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов. В заложниках оказались около 240 человек, среди них дети, женщины и старики.
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«Четыре фотографа, работающие на эти СМИ, документировали ужасы, творимые террористами ХАМАС после того, как они прорвались через забор на границе с Израилем. Они (фотографы) снимали убийства мирных жителей, издевательства над телами и похищения мужчин и женщин»,-сказано в заявлении.
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Мария Фирсова