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Израильская армия объявила о начале контртеррористической операции в Рафахе

ЦАХАЛ начал точечную контртеррористическую операцию на востоке Рафаха
07 мая 2024, 10:50
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в восточной части города Рафах. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что точечная контртеррористическая операция, которая основана на разведданных, направлена на уничтожение террористов и террористической инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в определённых районах Рафаха.

Войска призвали местных жителей, а также представителей международных организаций как можно быстрее эвакуироваться.



Также сообщается, что израильской армии удалось взять под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Поставки гуманитарной помощи по этому коридору больше не производятся.

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#израиль
#цахал
#палестина
#хамас
#конфликт
Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина
Стивен Сигал приехал в Кремль на церемонию инаугурации Путина
07 мая 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

Актер Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время инаугурации в 2018 году актер также присутствовал на церемонии вступления Путина в должность президента.


Ранее ​российский лидер накануне своей инаугурации прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за проделанную работу.

Напомним, сегодня, 7 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства. Торжественная церемония начнется в полдень, ее будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России.

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#кремль
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Китай и Франция выступили за создание независимой Палестины
Франция и Китай выступили за создание независимой Палестины в границах 1967 года
07 мая 2024, 10:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китай и Франция выступили за создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Главы государств призвали к возобновлению политического процесса решительным и необратимым образом, к конкретной реализации «решения о двух государствах» и созданию жизнеспособного, независимого, суверенного палестинского государства, основанного на границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме», — отмечается в заявлении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье для газеты Le Figaro заявил, что решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства. Главной причиной того, что «Палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос, он назвал недостаточно эффективное выполнение резолюций ООН. Китайский лидер отметил, что Пекин и Париж во многом согласны в этом вопросе и должны внести свой вклад в восстановление мира на Ближнем Востоке.

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#палестина
#государство
#китай
#франция
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Президент Венесуэлы назвал Путина одним из величайших мировых лидеров
07 мая 2024, 08:57

Фото: сайт Кремля

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина одним из величайших мировых лидеров, пишет РИА Новости.
По его словам, Владимир Путин вывел современную Россию на уровень новой сверхдержавы. Так Мадуро прокомментировал его предстоящую инаугурацию на пост президента РФ.

Венесуэльский президент добавил, что после распада, дезинтеграции и масштабного конфликта при развале Советского Союза в 1991 году Владимир Путин в рекордно короткие сроки перепозиционировал и воссоединил страну.

По словам Мадуро, Путин «вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития».

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#венесуэла
#россия
#владимир путин
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Израиль установил контроль над частью КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом
07 мая 2024, 08:36

Фото: iStock/e-crow

Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что движение пассажирского транспорта и доставка гуманитарной помощи в Газу через КПП «Рафах» остановлены. По данным издания Haaretz, армия Израиля уничтожила минимум двадцать боевиков палестинского движения ХАМАС и уничтожила ряд подземных туннелей, которые были ими задействованы.

Ранее сообщалось, что Бельгия инициировала обсуждение в Евросоюзе торговых санкций против Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#гуманитарная помощь
#конфликт
#операция
#армия
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Это вынужденная мера: Посол в США Антонов о ядерных учениях РФ
07 мая 2024, 08:09

Фото: iStock/vadimrysev

Объявленные Минобороны РФ учения ядерных сил — это вынужденный ответ на агрессивную политику Запада, с таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.
«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику «коллективного Запада», создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан», — объяснил Антонов.

Дипломат напомнил, что Соединённые Штаты продолжают поставлять киевскому режиму всё более мощное оружие, которое Украина использует для убийства русских людей и для ударов по российским регионам.

Антонов строго подчеркнул, что у Запада не получится играть в эту жестокую игру в одностороннем порядке.

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#ядерное оружие
#россия
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В КНР призывают остановить разрастание конфликта на Украине
07 мая 2024, 08:00

Фото: iStock/Sky_Blue

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призвал предотвратить разрастание украинского конфликта, пишет РИА Новости.
Как отметил дипломат, с начала действия режима специальной военной операции прошло уже больше двух лет. По его словам, эскалация на Украине затягивается, поэтому главной задачей является восстановление мира.

Он подчеркнул, что Китай придерживался объективной и беспристрастной позиции по вопросу кризиса и регулярно предлагает мирные инициативы.

Ханьхуэй добавил, что сегодня, чтобы остановить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин назвал условия, при которых государство поддержит мирную конференцию по Украине. В первую очередь он призвал все стороны возобновить диалог.

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#китай
#украина
#спецоперация
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Шольц спасовал: Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином
Пушков: Шольц не стал участвовать в «спектакле» Макрона на встрече с главой КНР
07 мая 2024, 06:55

Фото: РИА Новости / Ирина Калашникова

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал принимать участие в «ярмарке тщеславия», которую устроил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Париж председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США», — написал Пушков в Телеграм-канале.
Как утверждает сенатор, французский лидер «притащил на встречу» с главой КНР руководителя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую «в Пекине недолюбливают за ее настырность». При этом Макрон хотел почувствовать «поувереннее» и намекнуть на то, что за ним «стоит вся Европа».

Пушков отметил, что французский президент звал Шольца, но он отказался «участвовать в макроновской ярмарке тщеславия».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин рассержено отреагировал на критику Запада за связи с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#европа
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#макрон
#шольц
#пушков
#олаф шольц
#китай
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Всех на учет: Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление
Полковник ФРГ призвал поставить на учет всех пригодных к службе
07 мая 2024, 05:53

Фото: istock / huettenhoelscher

Бундесверу необходимо дать возможность поставить на учет всех пригодных к военной службе. Об этом сообщил глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер в ходе дебатов на телеканале ARD.
Как считает Вюстнер, у обязательного воинского призыва есть много преимуществ. Чтобы его вести, нужно обоснование в области политики безопасности, что якобы «имеется на данный момент».

Военнослужащий поддержал запущенную главой Минобороны Германии Борисом Писториусом реорганизацию бундесвера и добавил, что для выполнения задач нужно обеспечить его личным составом.

Полковник отметил, что Бундесвер должен получить возможность собирать информацию обо всех гражданах, способных к военной службе.

«Я вижу, что в вопросе комплектования личных составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», — заявил Вюстнер.
Напомним, всеобщая воинская обязанность в Германии отменили с 1 июля 2011 года.

Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учёт
#фрг
#минобороны
#германия
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Илон Маск назвал рецепт катастрофы для США
Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию «рецептом катастрофы» для США
07 мая 2024, 05:10

Фото: istock / Stadtratte

Попадание в Соединенные Штаты огромного числа нелегальных мигрантов является «рецептом катастрофы» для государства. С таким мнением выступил американский предприниматель Илон Маск в ходе выступления на конференции в Институте Майкла Милкена, которая проходит в городе Лос-Анджелес.
«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы», — заявил Маск.
Бизнесмен охарактеризовал легальную иммиграцию в США как «кафкианский, долгий, странный процесс».

Он добавил, что самостоятельно побывал на границе, чтобы понять, что там происходит. Он назвал возможность «просто перемахнуть» южную границу «безумием».

Ранее Маск предупредил о высоком риске обесценивания доллара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#илон маск
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