Израильская армия объявила о начале контртеррористической операции в Рафахе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в восточной части города Рафах. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что точечная контртеррористическая операция, которая основана на разведданных, направлена на уничтожение террористов и террористической инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в определённых районах Рафаха.
Войска призвали местных жителей, а также представителей международных организаций как можно быстрее эвакуироваться.
Также сообщается, что израильской армии удалось взять под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Поставки гуманитарной помощи по этому коридору больше не производятся.
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Войска призвали местных жителей, а также представителей международных организаций как можно быстрее эвакуироваться.
Также сообщается, что израильской армии удалось взять под контроль палестинскую часть КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Поставки гуманитарной помощи по этому коридору больше не производятся.
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Анастасия Чинкова