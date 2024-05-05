Нетаньяху: Израиль готов защищаться до конца

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Израиль готов защищать себя до конца, даже в одиночку, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
Нетаньяху напомнил, что во время Холокоста 80 лет назад еврейский народ остался один-на-один с теми, кто хотел его уничтожить. По словам премьер-министра, аналогичная ситуация существует и сегодня. Обращаясь к мировым лидерам, он заявил, что, несмотря на международное давление, Израиль будет продолжать защищать себя.
Ранее, 5 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) закрыла пограничный переход Керем-Шалом на юго-восточной границе с сектором Газа, через который проходят грузовики с гуманитарной помощью для жителей анклава.
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«Если Израиль будет вынужден остаться один, Израиль останется один. Но мы знаем, что мы не одиноки, потому что множество достойных людей по всему миру поддерживает наше справедливое дело», – сказал Нетаньяху.
Ранее, 5 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) закрыла пограничный переход Керем-Шалом на юго-восточной границе с сектором Газа, через который проходят грузовики с гуманитарной помощью для жителей анклава.
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Александр Климов