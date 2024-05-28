Израильские танки вошли в центр Рафаха

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Несколько израильских танков достигли центра города Рафах на севере сектора Газа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщения очевидцев.
Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были замечены вблизи мечети Аль-Ауда, расположенной в самом центре города.
Напомним, что накануне ЦАХАЛ произвёл мощный удар по лагерю для перемещённых лиц в Рафахе в ответ на первую за продолжительное время атаку палестинского движения ХАМАС на Тель-Авив, в результате которой погибли как минимум 35 мирных жителей. Израиль называл этот лагерь «безопасной зоной».
В ответ на удар Израиля по лагерю в Рафахе ХАМАС призвал привлечь к ответственности Белый дом и лично президента США Джо Байдена, поскольку без их помощи ЦАХАЛ не нанёс бы удар.
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Напомним, что накануне ЦАХАЛ произвёл мощный удар по лагерю для перемещённых лиц в Рафахе в ответ на первую за продолжительное время атаку палестинского движения ХАМАС на Тель-Авив, в результате которой погибли как минимум 35 мирных жителей. Израиль называл этот лагерь «безопасной зоной».
В ответ на удар Израиля по лагерю в Рафахе ХАМАС призвал привлечь к ответственности Белый дом и лично президента США Джо Байдена, поскольку без их помощи ЦАХАЛ не нанёс бы удар.
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Анастасия Чинкова