В Израиле заявили о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу

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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главы штаб-квартиры палестинского движения ХАМАС на Западном берегу в результате авиаудара в северо-западной части города Рафах в секторе Газа, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Ранее этим вечером авиация Израиля… ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии», – сказано в сообщении.
Уточняется, что Рабия руководил всей деятельностью ХАМАС на Западном берегу.
Ранее Международный суд ООН призвал Израиль прекратить операацию в Рафахе, поскольку ситуация в Газе ухудшилась с тех пор, как он в последний раз призвал Тель-Авив предпринять шаги для смягчения гуманитарного кризиса.
Кроме того, ранее в ЕС заявили, что Израиль должен обеспечить безопасность мирных жителей в городе Рафах. По его мнению, операция Армии обороны Израиля усугубит серьезный гуманитарный кризис.
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Александр Климов