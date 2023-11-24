Израильские военные на фоне перемирия открыли огонь по мирному населению Газы

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Израильские военные на фоне перемирия открыли огонь по людям, пытавшимся вернуться на север сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля призвала жителей анклава не возвращаться в северную часть сектора Газа из-за продолжающихся обстрелов, несмотря на перемирие.
Отмечается, что в настоящее время ни один человек не смогут вернуться на север сектора Газа. Израильские военные открывают огонь по всем людям, пытающимся попасть на территорию.
В результате обстрелов со стороны ЦАХАЛ ранены семь палестинцев.
Напомним, что в пятницу утром стороны конфликта согласовали четырёхдневное перемирие. Однако, несмотря на это, сектор Газа остаётся зоной конфликта.
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Отмечается, что в настоящее время ни один человек не смогут вернуться на север сектора Газа. Израильские военные открывают огонь по всем людям, пытающимся попасть на территорию.
Напомним, что в пятницу утром стороны конфликта согласовали четырёхдневное перемирие. Однако, несмотря на это, сектор Газа остаётся зоной конфликта.
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Анастасия Чинкова